Главная Финансы Компенсация за работу для УБД — что выплачивает государство

Компенсация за работу для УБД — что выплачивает государство

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 17:47
Работа для ветеранов – какую компенсацию предоставляют работодателям
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Государство предоставляет денежную компенсацию работодателям, которые предлагают работу безработным ветеранам. Это помогает бывшим военным быстрее интегрировались в мирную жизнь, а бизнес чувствует поддержку со стороны власти и создает новые рабочие места для населения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую компенсацию можно получить в октябре 2025 года.

Кто может получить работу

В постановлении Кабмина Украины "Об утверждении Порядка предоставления работодателям компенсаций за трудоустройство зарегистрированных безработных" говорится о том, что работодателям рекомендуют брать на работу:

  • одного из родителей или человека, который их заменяет, если он содержит ребенка (детей) в возрасте до шести лет, воспитывает без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью или содержит без одного из супругов лицо с инвалидностью с детства (независимо от возраста) и/или лицо с инвалидностью I группы (независимо от причины инвалидности);
  • детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки
  • людей, освобожденных после отбытия наказания или принудительного лечения;
  • украинцев, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет;
  • лиц с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста
  • людей, которым исполнилось 15 лет и которые с согласия одного из родителей или лиц, которое их заменяет, могут, как исключение, приниматься на работу;
  • участников боевых действий (УБД);
  • граждан, которые были лишены личной свободы во время вооруженной агрессии РФ против Украины, после их освобождения
  • граждан, которые за пять лет могут получить пенсию по возрасту;
  • зарегистрированных безработных, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного более шести месяцев;
  • зарегистрированных безработных среди лиц в возрасте до 25 лет, которые суммарно имеют страховой стаж не более года.

Какую компенсацию получают работодатели

Если бизнес предоставляет работу УБД, тогда государство покроет фактические расходы в размере единого социального взноса за работника за месяц, в котором был уплачен взнос. Компенсация не может быть больше двойного минимального страхового взноса.

Если работодатель трудоустроил уволенного со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы человека, тогда ему компенсируют 50% минимальной заработной платы, установленной законом на момент выплаты, за соответствующее лицо за месяц. По состоянию на сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8 тыс. гривен, то есть в этом случае работодателю начислят 4 тыс. гривен.

Напомним, что у УБД есть право на бесплатное получение земельного участка. Известно, сколько гектаров можно взять в 2025 году. Узнавайте также, какие доплаты к пенсиям получают участники боевых действий.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
