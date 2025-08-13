Видео
Главная Финансы Помощь для селян — кто может принять участие в программе UHF

Помощь для селян — кто может принять участие в программе UHF

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 11:00
Выплаты для селян — где реализуют программу поддержки от UHF
Денежные купюры в руках. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года часть украинских граждан может принять участие в программе помощи от Международной организации ZOA при финансовой поддержке гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). Она призвана поддержать граждан в сельской местности, пострадавших от войны.

Об этом информирует пресс-служба организации ZOA in Ukraine.

Читайте также:

Подробнее о программе поддержки селян

Как отмечается, речь идет о реализации "Программы сельскохозяйственной поддержки для уязвимых домохозяйств", что происходит в сотрудничестве с общественной организацией "Лига современных женщин".

Выплаты смогут получить жители Садовской громады Сумской области.

"Программа является составной Проекта "Комплексная поддержка в сферах жилья, средств к существованию, многоцелевой денежной помощи (MPCA) и групповых денежных трансферов (GCT) для населения, пострадавшего от конфликта, в северной и южной частях Украины", — объясняют организаторы.

Граждане могут получить:

  • сельскохозяйственную поддержку;
  • помощь на восстановление жилья;
  • ремонт жилья для новоприбывших переселенцев;
  • многоцелевую денежную помощь.

Принять участие могут домохозяйства, в которых есть минимум два критерия уязвимости. А именно:

  • внутренне перемещенные лица, постоянно проживающие на новом месте;
  • граждане со статусом лица с инвалидностью или есть тяжелые хронические болезни и требуется дорогостоящее медицинское лечение;
  • семья состоит исключительно из лиц пожилого возраста (60+), без поддержки других родственников;
  • многодетная семья;
  • неполная семья, где мать/отец со статусом одинокой матери/одинокого отца;
  • основной кормилец потерял доход из-за войны;
  • домохозяйство возглавляет женщина;
  • малообеспеченная семья, что подтверждено справкой;
  • домохозяйство повреждено или понесло потери сельскохозяйственных активов/животных или помещений из-за войны.

Как зарегистрироваться в программе помощи

В случае, если граждане подлежат требованиям, то должны подать заявку на участие в программе, заполнив онлайн-форму.

Регистрация желающих получить помощь продлится до 20 августа 2025 года, при условии, что финансирование не закончится.

"Заполнение заявки не означает 100% подтверждения предоставления помощи", — уточнили в организации.

Детали относительно получения помощи доступны по номеру телефона: +38 (067)291 14 64.

Ранее мы писали, что УВКБ ООН открыло регистрацию на финпомощь на Сумщине. Размер выплат составляет почти 11 тыс. грн "в одни руки".

Также мы рассказывали, как зарегистрироваться в грантовой программе и получить до 237 тыс. грн. Участники после прохождения обучения и конкурсного отбора получат помощь на развитие собственного дела.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
