Выплаты для селян — где реализуют программу поддержки от UHF

В августе 2025 года часть украинских граждан может принять участие в программе помощи от Международной организации ZOA при финансовой поддержке гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). Она призвана поддержать граждан в сельской местности, пострадавших от войны.

Об этом информирует пресс-служба организации ZOA in Ukraine.

Подробнее о программе поддержки селян

Как отмечается, речь идет о реализации "Программы сельскохозяйственной поддержки для уязвимых домохозяйств", что происходит в сотрудничестве с общественной организацией "Лига современных женщин".

Выплаты смогут получить жители Садовской громады Сумской области.

"Программа является составной Проекта "Комплексная поддержка в сферах жилья, средств к существованию, многоцелевой денежной помощи (MPCA) и групповых денежных трансферов (GCT) для населения, пострадавшего от конфликта, в северной и южной частях Украины", — объясняют организаторы.

Граждане могут получить:

сельскохозяйственную поддержку;

помощь на восстановление жилья;

ремонт жилья для новоприбывших переселенцев;

многоцелевую денежную помощь.

Принять участие могут домохозяйства, в которых есть минимум два критерия уязвимости. А именно:

внутренне перемещенные лица, постоянно проживающие на новом месте;

граждане со статусом лица с инвалидностью или есть тяжелые хронические болезни и требуется дорогостоящее медицинское лечение;

семья состоит исключительно из лиц пожилого возраста (60+), без поддержки других родственников;

многодетная семья;

неполная семья, где мать/отец со статусом одинокой матери/одинокого отца;

основной кормилец потерял доход из-за войны;

домохозяйство возглавляет женщина;

малообеспеченная семья, что подтверждено справкой;

домохозяйство повреждено или понесло потери сельскохозяйственных активов/животных или помещений из-за войны.

Как зарегистрироваться в программе помощи

В случае, если граждане подлежат требованиям, то должны подать заявку на участие в программе, заполнив онлайн-форму.

Регистрация желающих получить помощь продлится до 20 августа 2025 года, при условии, что финансирование не закончится.

"Заполнение заявки не означает 100% подтверждения предоставления помощи", — уточнили в организации.

Детали относительно получения помощи доступны по номеру телефона: +38 (067)291 14 64.

