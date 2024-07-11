Выплаты для Героев Украины — кому оказывают помощь в 2024 году

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году граждане, имеющие звание Герой Украины, получат единовременное денежное вознаграждение. С июля соответствующую помощь стал назначать и выплачивать Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Об этом сообщается на официальном портале фонда.

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Денежное вознаграждение Героям Украины в 2024 году

Помощь за звание Герой Украины выплачивают лицам за выдающиеся геройские поступки или членам их семей.

Как пояснили в Пенсионном фонде, такой вид выплат ранее относился к компетенции органов соцзащиты населения. Такое право было передано ПФУ согласно постановлению правительства №1396 от 27.12.2023 "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, обладающих особыми и особыми трудовыми заслугами перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях".

Кто имеет право на выплаты и какой размер

Как отмечается, право на единовременное денежное вознаграждение предоставляется:

гражданам, получившим звание Героя Украины, и был вручен орден Золотая звезда;

членам семей лица, которому посмертно было присвоено звание Героя Украины вместе с орденом Золотая Звезда;

членам семьи гражданина, которому присвоено звание Героя Украины с орденом Золотая Звезда и за жизнь вознаграждение не выплатили.

Членами семьи, имеющими право на денежную помощь, считаются:

супруга/супруг;

дети;

родители.

Размер выплаты в 2024 году вырос, ведь привязан к прожиточному минимуму, установленному для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. По правилам, денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума.

Для получения вознаграждения следует подать заявление в ПФУ на выплату с указанием текущего счета в банке.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина планирует изменить подходы в предоставлении социальных выплат уязвимым категориям граждан. Из-за дефицита в государственном бюджете материальную помощь оптимизируют и повысят адресность.

Также мы писали, что в Украине несколько категорий граждан в конце лета 2024 года получат денежную помощь. Выплаты будут посвящены Дню Независимости, который отмечается 24 августа.