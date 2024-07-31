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Помощь беженцам в Польше — как и кому урезали выплаты летом

31 июля 2024 13:22
Ксения Симонова - Редактор
Беженцы в Польше — на какую помощь можно рассчитывать после сокращения выплат
Центр помощи в Люблине. Фото: EPA-EFE
Ксения Симонова - Редактор

Летом 2024 года власти Польши ужесточили требования к оказанию поддержки украинским беженцам. Речь идет об отмене единовременных выплат и сворачивании других программ.

О том, на какую помощь могут рассчитывать украинцы, сообщает РБК-Украина.

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Изменения в оказании помощи беженцам в Польше

В июле заработали изменения в законодательстве по оказанию помощи беженцам в Польше. А именно:

  • отменили единовременную денежную помощь для только что прибывших граждан в 300 злотых или 70 евро;
  • прекратили действие программы по бесплатному размещению беженцев в частных домах.

Ранее за предоставление жилья и базового питания владельцам государство предоставляло компенсации в 40 злотых в сутки (9,4 евро) за каждого гражданина.

Теперь бесплатное размещение предоставляется только в коллективных центрах местных органов власти. Для того, чтобы поселиться, нужно обратиться в воеводское управление. Еще существуют инициативы по размещению в гостиницах, но их финансируют гуманитарные организации.

Сколько стоит проживание в центрах для мигрантов

Теперь в коллективных центрах за пребывание более 120 дней беженцам нужно платить частично за проживание и питание. Речь идет о сумме до 60 злотых или 14 евро в сутки. Однако такое требование не касается уязвимых категорий граждан. За детей в коллективных центрах взимают по 15 злотых или 3,5 евро в день.

Есть предложения бесплатного жилья, публикуемые в социальных сетях, например, в группах соцсети Facebook:

Программа помощи "800+"

Также действует программа помощи "800+". Деньги в размере 800 злотых предоставляют украинцам с детьми. Это помощь для родителей или временных попечителей детей. Ее могут получить граждане Украины, которые въехали на территорию страны после 23 февраля 2022 года.

Однако в дальнейшем требования усилят, и если дети не будут ходить на обучение в польские школы, то и эту выплату отменят.

Временную защиту украинцев в Польше продлили до конца сентября 2025 года.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам в Польше будет предложена новая программа финансовой помощи, направленная на выезд из коллективных приютов и самостоятельную оплату жилья. Смета соответствующего проекта составляет 22 миллиона евро.

Также мы писали, что в Германии оппозиция выступает за отмену государственной помощи для нетрудоустроенных украинских беженцев. Ожидается, что это станет действенным стимулом для поиска работы.

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