Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Новая помощь по беременности — кто получит по 7 тыс. грн

Новая помощь по беременности — кто получит по 7 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 13:00
обновлено: 13:37
Выплаты в связи с беременностью — кому предусмотрена новая помощь в 7 тыс. грн
Женщина с ребенком. Фото: Pexels

С 2026 года украинским женщинам, которые не работают официально, начнут выплачивать пособие по беременности и родам в 7 тыс. грн. В частности, относительно начисления таких выплат будут установлены четкие сроки.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на принятый парламентом законопроект №13532.

Реклама
Читайте также:

Кто из беременных украинок будет иметь право на новые выплаты в 2026 году

Согласно проекту закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", принятому народными депутатами во втором чтении, некоторым женщинам начнут начислять дополнительную государственную финансовую поддержку.

Документ в случае подписания президентом Владимиром Зеленским будет предусматривать следующие условия предоставления выплат для беременных женщин:

  1. Размер денежной помощи — 7 тыс. грн;.
  2. Срок выплаты помощи — в течение 70 дней до родов.

Также ключевым условием для получения права на новую помощь в связи с беременностью и родами является отсутствие официальной работы у женщины.

В случае вступления в силу закона украинки смогут претендовать на соответствующие выплаты с 1 января 2026 года.

Также проект закона предусматривает предоставление повышенной разовой госпомощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн.

Какая сейчас предусмотрена помощь в связи с беременностью и родами

В 2025 году государство продолжает оказывать помощь женщинам в связи с беременностью и родами. Право на нее имеют беременные женщины, в том числе несовершеннолетние и без официального трудоустройства. Размеры ежемесячного пособия следующие:

  • для украинок, уволенных с работы из-за ликвидации предприятия, учреждения, организации — в сумме 100% от среднемесячного дохода;
  • для женщин, работающих в секторе обороны, — 100% от размера денежного довольствия;
  • для тех, кто зарегистрирован в центре занятости как безработные — на уровне 100% от минимальной суммы пособия по безработице;
  • для аспиранток, докторанток, клинических ординаторов, студенток — в размере стипендии за месяц;
  • для неработающих женщин и женщин, зарегистрированных как субъекты предпринимательской деятельности — 25% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Ранее мы писали, что родителям начнут начислять госпомощь по уходу за детьми. В частности, некоторым младенцам предусмотрены выплаты в размере 10,5 тыс. грн.

Еще мы рассказывали, что с 2026 года в Украине обновят размер разовой государственной помощи при рождении ребенка. Согласно изменениям, сумма вырастет на несколько тысяч гривен.

выплаты дети финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации