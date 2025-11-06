Выплаты в связи с беременностью — кому предусмотрена новая помощь в 7 тыс. грн

Женщина с ребенком. Фото: Pexels

С 2026 года украинским женщинам, которые не работают официально, начнут выплачивать пособие по беременности и родам в 7 тыс. грн. В частности, относительно начисления таких выплат будут установлены четкие сроки.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на принятый парламентом законопроект №13532.

Кто из беременных украинок будет иметь право на новые выплаты в 2026 году

Согласно проекту закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", принятому народными депутатами во втором чтении, некоторым женщинам начнут начислять дополнительную государственную финансовую поддержку.

Документ в случае подписания президентом Владимиром Зеленским будет предусматривать следующие условия предоставления выплат для беременных женщин:

Размер денежной помощи — 7 тыс. грн;. Срок выплаты помощи — в течение 70 дней до родов.

Также ключевым условием для получения права на новую помощь в связи с беременностью и родами является отсутствие официальной работы у женщины.

В случае вступления в силу закона украинки смогут претендовать на соответствующие выплаты с 1 января 2026 года.

Также проект закона предусматривает предоставление повышенной разовой госпомощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн.

Какая сейчас предусмотрена помощь в связи с беременностью и родами

В 2025 году государство продолжает оказывать помощь женщинам в связи с беременностью и родами. Право на нее имеют беременные женщины, в том числе несовершеннолетние и без официального трудоустройства. Размеры ежемесячного пособия следующие:

для украинок, уволенных с работы из-за ликвидации предприятия, учреждения, организации — в сумме 100% от среднемесячного дохода;

для женщин, работающих в секторе обороны, — 100% от размера денежного довольствия;

для тех, кто зарегистрирован в центре занятости как безработные — на уровне 100% от минимальной суммы пособия по безработице;

для аспиранток, докторанток, клинических ординаторов, студенток — в размере стипендии за месяц;

для неработающих женщин и женщин, зарегистрированных как субъекты предпринимательской деятельности — 25% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

