Виплати для українок — як зміниться допологова підтримка у 2026 році

В Україні з 2026 року влада має намір змінити допологову підтримку жінок. Згідно з ухваленим законопроєктом, очікується надання нової грошової допомоги для майбутніх мам.

Як зміниться допологова підтримка жінок у 2026 році

У парламенті пройшов голосування у цілому законопроєкт, що передбачає допологову виплату для деяких майбутніх матерів. Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю".

Відповідна ініціатива покликана надати допомогу під час вагітності у покритті базових витрат та медичних потреб, які можуть зростати на останніх місяцях перед пологами.

Законопроєкт передбачає, що грошова підтримка буде надана вагітним жінкам, незалежно від рівня доходів чи місця проживання у разі відсутності офіційної роботи.

Виплату запровадять як доповнення до чинних соцпрограм і допомоги при народженні дитини. Передбачається, що українки зможуть розраховувати на виплати на таких умовах:

Сума грошової допомоги — 7 тис. грн;

Тривалість виплати допомоги — упродовж 70 днів до пологів.

Нині для вагітних непрацюючих жінок надають допомогу у 25% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Що ще зміниться для українських батьків

Також проєкт закону передбачає, що батьки почнуть отримувати щомісяця додаткові кошти, доки дитині не виповниться рік. Очікуються такі суми на догляд:

7 тис. грн за місяць — на догляд за немовлям до досягнення одного року;

10,5 тис. грн за місяць — на догляд за дитиною за наявності інвалідності до одного року.

Також підвищиться разова держдопомога при народженні дитини. Якщо раніше надавали після народження дитини 10,3 тис. грн, то у разі затвердження пропозиції — по 50 тис. грн.

На посилену фінансову підтримку батьки зможуть розраховувати, починаючи з січня 2026 року, у разі підписання ініціативи главою держави Володимиром Зеленським.

