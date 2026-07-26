Дополнительные 500 гривен ежемесячно для пенсионеров: кто может получить новую денежную помощь

Пенсионеры на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

С 1 августа в Ровенской общине начнут принимать заявления на новую выплату. Пенсионеры и украинцы с инвалидностью, оказавшиеся в материальном затруднении, могут получать по 500 гривен ежемесячно. Но для этого необходимо выполнить определенные условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ВПО Ровно.

Кто может получить выплату

Ежемесячная адресная помощь предназначена для людей, которые:

зарегистрированы или проживают в Ровенской городской территориальной общине, либо состоят здесь на учете в качестве ВПЛ;

имеют льготную транспортную карту;

получают пенсию или государственную социальную помощь, размер которых не превышает 2 595 гривен;

не работают;

не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей;

не получают жилищную субсидию или льготы на оплату коммунальных услуг;

не имеют автомобиля, которому меньше пяти лет;

не выезжали за границу в течение последних трех месяцев (разве что на лечение, подтвержденное документами);

не владеют земельным участком площадью более 0,1 гектара;

не имеют квартиры площадью более 90 кв. м или дома площадью более 120 кв. м (кроме жилья на оккупированных или прифронтовых территориях);

не имеют второго жилья.

Какие документы необходимо подать

Для оформления выплаты необходимо подать:

заявление;

копию паспорта или ID-карты с подтверждением места проживания;

копию идентификационного кода;

справку ВПЛ (при наличии);

справку из Пенсионного фонда о размере пенсии или социальной помощи;

справку из Пенсионного фонда о неполучении жилищной субсидии и льгот;

справку ОК-7;

реквизиты банковского счета для выплаты средств.

Где принимают заявления

Документы можно подать в Департамент социальной и ветеранской политики Ровенского городского совета по адресу: г. Ровно, ул. Соборная, 12. Решение о назначении помощи будет принимать специальная комиссия после проверки.

На что следует обратить внимание

Подать заявление можно уже с 1 августа 2026 года. Обратите внимание, что справки из Пенсионного фонда и форма ОК-7 должны быть выданы именно в том месяце, когда человек обращается за помощью. Например, если вы подаете документы в августе, все справки также должны быть выданы в августе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, когда могут сократить социальную помощь. В Пенсионном фонде пояснили, что достижение ребенком совершеннолетия не всегда означает прекращение выплат, ведь студента до 23 лет могут и в дальнейшем учитывать в составе семьи. В то же время на размер помощи влияет то, получает ли студент стипендию, поскольку ПФУ может учитывать условный доход.

Также Новини.LIVE писали, что участники боевых действий имеют право на дополнительные гарантии после выхода на пенсию. Пенсионный фонд пояснил, что в 2026 году для них предусмотрена ежемесячная надбавка в размере 25% от минимальной пенсии, а также действуют другие льготы и повышения.