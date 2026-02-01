Пенсии и доплаты — кто из украинских граждан получит больше с 1 февраля

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В феврале 2026 года украинским пенсионерам начислят несколько видов надбавок к выплатам, однако масштабного пересмотра пенсий не предвидится. В частности, речь идет о надбавке для одиноких пенсионеров, доплате за возраст и надбавках за содержание детей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кому предусмотрены доплаты к пенсиям с 1 февраля

Надбавка за проживание в зоне радиоактивного загрязнения

Доплата за проживание в зоне радиоактивного загрязнения установлена в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году — 2595 грн). На нее имеют право такие пенсионеры:

- жили в зонах обязательного/добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986-го или в период с 26 апреля 1986-го до 1 января 1993-го;

- есть статус лица, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Таким образом, гражданам начислят ежемесячную доплату в 2,59 тыс. грн.

Доплаты для почетных доноров

Также предусмотрены надбавки к пенсиям в размере 10% от прожиточного минимума для почетных доноров Украины. Речь идет о тех, кто бесплатно осуществил донацию крови суммарно в 40 максимально допустимых доз, или плазмы крови суммарно в 60 максимально допустимых доз.

В 2026 году этот показатель был повышен до 3 209 грн, а значит размер надбавки составляет почти 321 гривну.

Надбавки к пенсиям за детей

Пенсионерам, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, предусматривается предоставление ежемесячных доплат за каждого ребенка.

Среди обязательных условий для получения дополнительных начислений к пенсии:

право на пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;

отсутствие работы на пенсии.

Надбавка должна выплачиваться, пока дети не достигнут 18 лет.

Пенсионеры, которые заботятся о детях, должны сообщать органы ПФУ, если трудоустроились или открыли бизнес.

Надбавка к пенсии за возраст

В феврале текущего года право на возрастную надбавку возникнет у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главным условием является размер пенсии человека. Он не должен превышать 10,34 тыс. грн.

Возрастные надбавки выплачиваются в следующих размерах:

- для лиц, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — 300 грн;

- для лиц, достигших 75 лет и 80-летнего возраста — 456 грн;

- для лиц, которым исполнилось 80 лет и выше, — 570 грн.

Доплаты для одиноких пенсионеров

Одиноким пенсионерам, которые нуждаются в регулярном постороннем уходе, можно оформить ежемесячную доплату в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2026 году доплата выросла до 1038 грн).

Для получения надбавки граждане должны соответствовать следующим критериям:

достичь 80 лет и выше;

проживать самостоятельно;

нуждаться в регулярном постороннем уходе по состоянию здоровья;

иметь пенсию по возрасту.

Необходимость ухода должна быть подтверждена заключениями врачей.

Минимальная и максимальная пенсии в 2026 году

В 2026 повысился прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, куда входят пенсионеры по возрасту и инвалидности, до 2,59 тыс. грн.

При расчете правительство учло прогнозируемый рост потребительских цен в этом году на 9,9%. Формула расчета следующая: 2 361 грн × 1,099 = 2 595 грн. Такой должна быть минимальная пенсия в 2026 году.

Также изменилась максимальная пенсия с 23,61 тыс. до 25 95 тыс. грн, что соответствует десяти прожиточным минимумам. Выросла доплата за сверхурочный трудовой стаж с 23,61 до 25,95 грн в год.

