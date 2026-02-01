Пенсии и доплаты — кто из украинских граждан получит больше с 1 февраля

Доплаты к пенсиям с 1 февраля — кто получит больше из тех, кому 60+
В феврале 2026 года украинским пенсионерам начислят несколько видов надбавок к выплатам, однако масштабного пересмотра пенсий не предвидится. В частности, речь идет о надбавке для одиноких пенсионеров, доплате за возраст и надбавках за содержание детей.
Кому предусмотрены доплаты к пенсиям с 1 февраля
- Надбавка за проживание в зоне радиоактивного загрязнения
Доплата за проживание в зоне радиоактивного загрязнения установлена в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году — 2595 грн). На нее имеют право такие пенсионеры:
- жили в зонах обязательного/добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986-го или в период с 26 апреля 1986-го до 1 января 1993-го;
- есть статус лица, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Таким образом, гражданам начислят ежемесячную доплату в 2,59 тыс. грн.
- Доплаты для почетных доноров
Также предусмотрены надбавки к пенсиям в размере 10% от прожиточного минимума для почетных доноров Украины. Речь идет о тех, кто бесплатно осуществил донацию крови суммарно в 40 максимально допустимых доз, или плазмы крови суммарно в 60 максимально допустимых доз.
В 2026 году этот показатель был повышен до 3 209 грн, а значит размер надбавки составляет почти 321 гривну.
- Надбавки к пенсиям за детей
Пенсионерам, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, предусматривается предоставление ежемесячных доплат за каждого ребенка.
Среди обязательных условий для получения дополнительных начислений к пенсии:
- право на пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;
- отсутствие работы на пенсии.
Надбавка должна выплачиваться, пока дети не достигнут 18 лет.
Пенсионеры, которые заботятся о детях, должны сообщать органы ПФУ, если трудоустроились или открыли бизнес.
- Надбавка к пенсии за возраст
В феврале текущего года право на возрастную надбавку возникнет у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главным условием является размер пенсии человека. Он не должен превышать 10,34 тыс. грн.
Возрастные надбавки выплачиваются в следующих размерах:
- для лиц, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — 300 грн;
- для лиц, достигших 75 лет и 80-летнего возраста — 456 грн;
- для лиц, которым исполнилось 80 лет и выше, — 570 грн.
- Доплаты для одиноких пенсионеров
Одиноким пенсионерам, которые нуждаются в регулярном постороннем уходе, можно оформить ежемесячную доплату в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2026 году доплата выросла до 1038 грн).
Для получения надбавки граждане должны соответствовать следующим критериям:
- достичь 80 лет и выше;
- проживать самостоятельно;
- нуждаться в регулярном постороннем уходе по состоянию здоровья;
- иметь пенсию по возрасту.
Необходимость ухода должна быть подтверждена заключениями врачей.
Минимальная и максимальная пенсии в 2026 году
В 2026 повысился прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, куда входят пенсионеры по возрасту и инвалидности, до 2,59 тыс. грн.
При расчете правительство учло прогнозируемый рост потребительских цен в этом году на 9,9%. Формула расчета следующая: 2 361 грн × 1,099 = 2 595 грн. Такой должна быть минимальная пенсия в 2026 году.
Также изменилась максимальная пенсия с 23,61 тыс. до 25 95 тыс. грн, что соответствует десяти прожиточным минимумам. Выросла доплата за сверхурочный трудовой стаж с 23,61 до 25,95 грн в год.
