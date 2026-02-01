Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доплаты к пенсиям с 1 февраля — кто получит больше из тех, кому 60+

Доплаты к пенсиям с 1 февраля — кто получит больше из тех, кому 60+

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 06:10
Пенсии и доплаты — кто из украинских граждан получит больше с 1 февраля
Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В феврале 2026 года украинским пенсионерам начислят несколько видов надбавок к выплатам, однако масштабного пересмотра пенсий не предвидится. В частности, речь идет о надбавке для одиноких пенсионеров, доплате за возраст и надбавках за содержание детей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Кому предусмотрены доплаты к пенсиям с 1 февраля

  • Надбавка за проживание в зоне радиоактивного загрязнения

Доплата за проживание в зоне радиоактивного загрязнения установлена в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году — 2595 грн). На нее имеют право такие пенсионеры:

- жили в зонах обязательного/добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986-го или в период с 26 апреля 1986-го до 1 января 1993-го;

- есть статус лица, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Таким образом, гражданам начислят ежемесячную доплату в 2,59 тыс. грн.

  • Доплаты для почетных доноров

Также предусмотрены надбавки к пенсиям в размере 10% от прожиточного минимума для почетных доноров Украины. Речь идет о тех, кто бесплатно осуществил донацию крови суммарно в 40 максимально допустимых доз, или плазмы крови суммарно в 60 максимально допустимых доз.

В 2026 году этот показатель был повышен до 3 209 грн, а значит размер надбавки составляет почти 321 гривну.

  • Надбавки к пенсиям за детей

Пенсионерам, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, предусматривается предоставление ежемесячных доплат за каждого ребенка.

Среди обязательных условий для получения дополнительных начислений к пенсии:

  • право на пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;
  • отсутствие работы на пенсии.

Надбавка должна выплачиваться, пока дети не достигнут 18 лет.

Пенсионеры, которые заботятся о детях, должны сообщать органы ПФУ, если трудоустроились или открыли бизнес.

  • Надбавка к пенсии за возраст

В феврале текущего года право на возрастную надбавку возникнет у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главным условием является размер пенсии человека. Он не должен превышать 10,34 тыс. грн.

Возрастные надбавки выплачиваются в следующих размерах:

- для лиц, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — 300 грн;

- для лиц, достигших 75 лет и 80-летнего возраста — 456 грн;

- для лиц, которым исполнилось 80 лет и выше, — 570 грн.

  • Доплаты для одиноких пенсионеров

Одиноким пенсионерам, которые нуждаются в регулярном постороннем уходе, можно оформить ежемесячную доплату в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2026 году доплата выросла до 1038 грн).

Для получения надбавки граждане должны соответствовать следующим критериям:

  • достичь 80 лет и выше;
  • проживать самостоятельно;
  • нуждаться в регулярном постороннем уходе по состоянию здоровья;
  • иметь пенсию по возрасту.

Необходимость ухода должна быть подтверждена заключениями врачей.

Минимальная и максимальная пенсии в 2026 году

В 2026 повысился прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, куда входят пенсионеры по возрасту и инвалидности, до 2,59 тыс. грн.

При расчете правительство учло прогнозируемый рост потребительских цен в этом году на 9,9%. Формула расчета следующая: 2 361 грн × 1,099 = 2 595 грн. Такой должна быть минимальная пенсия в 2026 году.

Также изменилась максимальная пенсия с 23,61 тыс. до 25 95 тыс. грн, что соответствует десяти прожиточным минимумам. Выросла доплата за сверхурочный трудовой стаж с 23,61 до 25,95 грн в год.

Ранее мы писали, что в ПФУ рассказали, кому необходимо оцифровать бумажную трудовую книжку. Такая процедура актуальна также для работающих пенсионеров.

Еще сообщали, что украинцам рассказали, как начать вовремя получить пенсию с 65 лет. Речь идет о тех, кто не имеет достаточно страхового стажа. Для этого можно воспользоваться возможностью осуществления добровольных взносов.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации