Пенсії та доплати — хто з українських громадян отримає більше з 1 лютого

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У лютому 2026 року українським пенсіонерам нарахують кілька видів надбавок до виплат, проте масштабного перегляду пенсій не передбачається. Зокрема, йдеться про надбавку для самотніх пенсіонерів, доплату за вік та надбавки за утримання дітей.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Кому передбачені доплати до пенсій з 1 лютого

Надбавка за проживання у зоні радіоактивного забруднення

Доплата за проживання у зоні радіоактивного забруднення встановлена у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2026 році — 2595 грн). На неї мають право такі пенсіонери:

- мешкали у зонах обов’язкового/добровільного відселення станом на 26 квітня 1986-го чи у період з 26 квітня 1986-го до 1 січня 1993-го;

- є статус особи, постраждалої у результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

Таким чином, громадянам нарахують щомісячну доплату у 2,59 тис. грн.

Доплати для почесних донорів

Також передбачені надбавки до пенсій в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для почесних донорів України. Йдеться про тих, хто безоплатно здійснив донацію крові сумарно у 40 максимально допустимих доз, або плазми крові сумарно в 60 максимально допустимих доз.

У 2026 році цей показник було підвищено до 3 209 грн, а отже розмір надбавки становить майже 321 гривню.

Надбавки до пенсій за дітей

Пенсіонерам, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, передбачається надання щомісячних доплат за кожну дитину.

Серед обов’язкових умов для отримання додаткових нарахувань до пенсії:

право на пенсію за віком, з інвалідності чи за вислугу років;

відсутність роботи на пенсії.

Надбавка має виплачуватися, доки діти-утриманці не досягнуть 18 років.

Пенсіонери, які піклуються про дітей, мають повідомляти органи ПФУ, якщо працевлаштувались або відкрили бізнес.

Надбавка до пенсії за вік

У лютому поточного року право на вікову надбавку виникне у тих пенсіонерів, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головною умовою є розмір пенсії людини. Він не повинен перевищувати 10,34 тис. грн.

Вікові надбавки виплачуються у таких розмірах:

- для осіб, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — 300 грн;

- для осіб, які досягли 75 років та 80-річного віку — 456 грн;

- для осіб, яким виповнилося 80 років і вище, — 570 грн.

Доплати для самотніх пенсіонерів

Самотнім пенсіонерам, які потребують регулярного стороннього догляду, можна оформити щомісячну доплату у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2026 році доплата зросла до 1038 грн).

Для отримання надбавки громадяни повинні відповідати таким критеріям:

досягнути 80 років і вище;

проживати самостійно;

потребувати регулярного стороннього догляду через стан здоров’я;

мати пенсію за віком.

Необхідність догляду повинна бути підтвердженою висновками лікарів.

Мінімальна та максимальна пенсії у 2026 році

У 2026 підвищився прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, куди входять пенсіонери за віком та інвалідністю, до 2,59 тис. грн.

Під час розрахунку уряд врахував прогнозоване зростання споживчих цін цьогоріч на 9,9%. Формула розрахунку наступна: 2 361 грн × 1,099 = 2 595 грн. Такою має бути мінімальна пенсія у 2026 році.

Також змінилась максимальна пенсія з 23,61 тис. до 25 95 тис. грн, що відповідає десяти прожитковим мінімумам. Зросла доплата за понаднормовий трудовий стаж з 23,61 до 25,95 грн за рік.

Раніше ми писали, що в ПФУ розповіли, кому необхідно оцифрувати паперову трудову книжку. Така процедура актуальна також для працюючих пенсіонерів.

Ще повідомляли, що українцям розповіли, як почати вчасно отримати пенсію з 65 років. Йдеться про тих, хто не має достатньо страхового стажу. Для цього можна скористатися можливістю здійснення добровільних внесків.