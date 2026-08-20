Пенсионные доплаты до 3 000 грн: какие статусы дадут право
В августе 2026 года пожилые украинские граждане смогут получить право на дополнительные выплаты к пенсии. Рассчитывать на единовременные денежные доплаты от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) смогут сразу несколько категорий лиц, имеющих особые статусы. Размеры выплат в зависимости от них будут достигать около 3 000 грн.
О том, кто сможет получить такие суммы в августе, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кому из украинцев начислят доплаты до 3 000 грн от государства
По информации Пенсионного фонда, речь идет о средствах, которые выплачивались к 9 мая, а последние несколько лет — к 24 августа.
Размер такой государственной поддержки будет колебаться от 450 до 3 100 грн и зависеть от ряда статусов получателей. В ПФУ уточнили, как именно будут распределены выплаты:
450 грн доплаты получат участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которых насильно вывезли на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу противника;
650 грн получат члены семей погибших или умерших ветеранов войны и защитников Украины, супруги умерших людей с инвалидностью в связи с войной, которые не вступали повторно брак, супруги умерших участников боевых действий, участники войны и жертвы нацистских преследований, признанные при жизни инвалидами, которые не вступали в повторный брак;
1 000 грн будут выплачены участникам боевых действий, пострадавшим во время Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним, которым на момент заключения не было 18 лет, узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, рожденным там;
3 100 грн выплатят гражданам, имеющим особые заслуги перед украинским государством.
Также выплаты будут предоставлены лицам с инвалидностью, полученной в результате войны, и бывшим малолетним заключенным концентрационных лагерей. Сумма помощи будет зависеть от группы инвалидности:
- Первая группа — 3 100 грн;
- Вторая группа — 2 900 грн;
- Третья группа — 2 700 грн.
Как будут выплачивать помощь пенсионерам
Как уточнили в Пенсионном фонде, пожилые люди получат выплаты автоматически вместе с базовой суммой пенсии. Однако возможность получения средств необходимо проверить в ПФУ. Это необходимо, ведь в некоторых ситуациях потребуется подать заявление для получения выплаты:
- В сервисные центры ПФУ или центры предоставления административных услуг по адресу проживания/фактического пребывания;
- По почте на адрес территориального органа Пенсионного фонда;
- Через сайт электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
В частности, в заявлении необходимо будет указать:
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Налоговый номер;
- Реквизиты удостоверения личности, подтверждающего особый статус;
- Номер банковского счета для выплат.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в среднем размер пенсии сейчас составляет 7 272 грн для большинства украинцев. В то же время граждане до выхода на заслуженный отдых могут уточнить примерный размер будущей пенсии. Для этого необходимо располагать точной информацией об официальной зарплате и длительности страхового стажа. В частности, известно, какова будет сумма при доходе в 18 000 грн.
Еще Новини.LIVE писали, что в Украине некоторым гражданам могут дополнительно доплатить к пенсии определенные суммы. Такие доплаты могут колебаться от 23% до 40% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии). В частности, в 2026 году к заявлению в Пенсионный фонд нужно будет приложить документы, подтверждающие особые заслуги.
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