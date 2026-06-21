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Главная Финансы Зарплата и пенсия по инвалидности: можно ли получать обе выплаты

Зарплата и пенсия по инвалидности: можно ли получать обе выплаты

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 08:00
Может ли работать и одновременно получать пенсию человек с инвалидностью: ответ эксперта
Люди с ограниченными физическими возможностями, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы продолжают работать, даже несмотря на то, что получают пенсионные выплаты. И возникает вопрос: если человеку присвоена группа инвалидности, может ли он получать и пенсию, и зарплату, если устроится на работу.

Подробнее об этом рассказала адвокат Марина Бекало на сайте b2bconsult, передает Новини.LIVE.

Пенсия и зарплата для украинцев с инвалидностью

Как пояснила Марина Бекало, выплата пенсий, предоставление льгот и других видов помощи украинцам с инвалидностью осуществляются совершенно законно. И официальное трудоустройство этому не мешает. Человек с инвалидностью имеет право на законное получение пенсии, льгот и других видов помощи — даже несмотря на официальную работу.

Адвокат отметила, что в Законе Украины Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине говорится о том, что люди с инвалидностью имеют такие же права, как и другие граждане. Такие люди имеют полное право участвовать в экономической, политической и социальной сферах жизни общества.

Более того — работодатели обязаны трудоустраивать граждан с инвалидностью: на предприятиях должны рассчитать количество рабочих мест для работников с особыми потребностями.

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"Это означает, что люди с инвалидностью имеют право работать и получать пенсию", — подчеркнула адвокат Марина Бекало.

Право на льготы

Также действующее законодательство не запрещает гражданам, получающим пенсию по инвалидности, искать официальную работу или оформлять льготы. То есть в случае трудоустройства их не лишат ни пенсий, ни социальных пособий.

Как сообщали Новини.LIVE, на размер пенсии, которую могут получать люди с инвалидностью, влияет страховой стаж. В него засчитывается период с момента установления инвалидности до 60 лет. При этом 100% пенсии по возрасту государство выплачивает гражданам с I группой инвалидности.

Также Новини.LIVE писали, что Кабмин Украины утвердил единовременную финансовую поддержку для части населения летом 2026 года. Деньги будут начислены ветеранам, людям с инвалидностью и другим лицам, имеющим статус, предусмотренный законами о ветеранах войны и жертвах нацистских преследований.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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