Дополнительные 23% от минимальной пенсии: кто имеет право на доплаты в 2026 году

Украинцы получат дополнительно 23% от минимальной пенсии: условия
В Украине некоторые граждане могут получать в дополнение к пенсии определенные индивидуальные доплаты, размер которых может колебаться в диапазоне от 23% до 40% от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии). Известно, какие правила действуют относительно начисления соответствующей доплаты в 2026 году.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто имеет право на доплату к пенсии в размере от 23% в 2026 году
В соответствии с нормами действующего законодательства, право на дополнительную финансовую поддержку может предоставляться гражданам при наличии особых заслуг перед Украиной. В частности, такие выплаты назначаются представителям определенных профессий. Вопросы порядка оформления, размеров и круга лиц прописаны в законе № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
Соответствующие финансовые выплаты в дополнение к пенсии получают:
- Герои Украины, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя орденами, лица со званием "народный";
- Ветераны войны, награжденные за личное мужество при защите страны;
- Выдающиеся спортсмены, космонавты, члены летно-испытательных экипажей;
- Лица, удостоенные государственных наград, почетных званий и премий;
- Матери, воспитавшие от пяти детей до шестилетнего возраста (одинокие родители);
- Борцы за независимость Украины и реабилитированные жертвы репрессий.
Пенсия за особые заслуги устанавливается в виде надбавки к базовому размеру:
- пенсионной выплаты по возрасту;
- пенсии по инвалидности;
- пенсионной выплаты в случае потери кормильца;
- пенсии за выслугу лет.
Закон предусматривает, в зависимости от ситуации, ежемесячные доплаты в размере от 23% до 40% от минимальной пенсии/прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного в начале календарного года.
В 2026 году минимальный размер был пересмотрен, что повлияло на размер надбавок. Сейчас ежемесячно начисляются суммы от 597 грн (23%). Если пенсионер одновременно имеет право на получение нескольких видов надбавок, то сможет самостоятельно выбрать ту, которая больше по размеру.
Как назначаются соответствующие надбавки к пенсии
Пенсия за особые заслуги не устанавливается автоматически. Ее могут назначить исключительно после обращения или с даты приобретения такого права, если обращение было сделано в течение года.
Для этого граждане должны написать заявление о назначении такой пенсии и подать его в территориальный орган Пенсионного фонда.
В частности, к заявлению необходимо будет приложить:
- документы, подтверждающие особые заслуги;
- документы, подтверждающие родственные отношения, справку о смерти (для пенсии по потере кормильца).
В случае отсутствия какого-либо из документов его можно будет подать в течение трех месяцев.
В случае смерти пенсионера — выплату могут переоформить его родственники в размере от 70% до 90% от доплаты.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, на какую сумму пенсионных выплат могут рассчитывать граждане при условии получения официальной заработной платы в размере 25 000 грн. При расчете главным является официальный доход гражданина. Сумма будущей пенсии по возрасту определяется по отдельной формуле, состоящей из трех основных частей.
Также Новини.LIVE писали, что в ПФУ рассказали, какие доплаты могут предоставляться пенсионерам старше 70 лет. В частности, предусмотрены дополнительные компенсационные выплаты по возрасту в размере до 570 грн. Также предоставляется доплата к пенсии в том случае, если ее сумма не достигает установленного законом размера при наличии значительного страхового стажа.