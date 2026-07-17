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Главная Финансы Доплаты и помощь: какие пенсии получат украинцы с 1 августа

Доплаты и помощь: какие пенсии получат украинцы с 1 августа

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 06:10
Пенсии в Украине: у кого в августе выплаты вырастут с 300 до 3 100 грн
Пожилой мужчина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года в Украине не ожидается масштабного перерасчета сумм для пенсионеров, подобного мартовской плановой индексации. Несмотря на это, некоторые категории граждан смогут рассчитывать на более высокие выплаты за счет возрастных надбавок и помощи, приуроченной ко Дню Независимости.

О том, у кого изменятся пенсии, рассказывает издание Новини.LIVE.

У кого и как вырастут пенсии в Украине в августе

В следующем месяце Пенсионный фонд Украины (ПФУ) автоматически начислит надбавки от 300 до 570 грн пожилым людям, достигшим 70, 75 и 80 лет.

При этом на такие выплаты будут иметь право только те, у кого общая сумма пенсии не превышает 10 340 грн.

Размеры возрастных надбавок распределятся следующим образом:

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  1. Для тех, кому от 70 до 74 лет — дополнительные 300 грн;
  2. Для тех, кому от 75 до 79 лет — дополнительные 456 грн;
  3. Для тех, кому от 80 лет и старше — дополнительные 570 грн.

Однако такие суммы начнут начисляться не с начала календарного месяца, а с даты дня рождения пенсионера, тогда как со следующего месяца выплата будет поступать в полном объеме.

Кроме того, в августе части пенсионеров начислят разовые выплаты ко Дню Независимости в соответствии с законами "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

В частности, выплаты, приуроченные к 24 августа 2026 года, получат лица с инвалидностью вследствие войны:

  • для I группы — 3 100 грн;
  • для II группы — 2 900 грн;
  • для III группы — 2 700 грн.

Также для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и отдельных категорий бывших узников нацистских концлагерей предусмотрена выплата в размере 1 000 грн.

Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, будет начислено 3 100 грн.

Кроме того, для членов семей погибших/умерших ветеранов войны и защитников, отдельных категорий вдов и вдовцов предусмотрено 650 грн.

Участникам войны, бывшим узникам концлагерей и другим пострадавшим от нацистских преследований начислят 450 грн.

Какова ситуация с уровнем пенсий в Украине

По информации ПФУ, с 1 января по 1 апреля размер средней пенсии в Украине вырос с 6 544 до 7 236 грн. В фонде объяснили рост весенней индексацией, которая коснулась большинства украинских пенсионеров.

Кроме того, несмотря на то, что пенсии судей не подлежат общей индексации, их средние выплаты выросли с 112 388 до 114 163 грн.

В то же время более 4,5 млн пенсионеров (45 % от общего числа) получают выплаты до 5 000 грн в месяц.

Средняя сумма по инвалидности составляет 6 530 грн, а выплата в связи с потерей кормильца — 7 689 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, получившие право на пенсию по возрасту, но не оформившие ее, а продолжившие работать, будут получать повышенный размер выплаты. Один год отсрочки принесет дополнительные 6% к пенсии, два года — 12%, шесть лет — 54%.

Еще Новини.LIVE писали, что в ПФУ раскрыли, кому из граждан государство гарантирует пенсию в размере 60% от зарплаты, тогда как у большинства доля выплат составляет 30% от уровня официального дохода. Однако для получения права на особый подход необходимо соблюсти несколько условий, в частности касающихся наличия страхового стажа.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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