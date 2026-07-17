Пенсії в Україні: у кого зростуть виплати від 300 до 3 100 грн у серпні

Чоловік похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року в Україні не очікується масштабного перерахунку сум для пенсіонерів, на кшталт березневої планової індексації. Попри це, деякі категорії громадян зможуть розраховувати на більші виплати за рахунок вікових надбавок та допомоги, присвяченої Дню Незалежності.

Про те, у кого зміняться пенсії, розповідає видання Новини.LIVE.

У кого і як зростуть пенсії в Україні у серпні

Наступного місяця Пенсійний фонд України (ПФУ) автоматично нарахує надбавки від 300 до 570 грн літнім людям, які перетнули вікові рубежі у 70, 75 та 80 років.

Водночас, на такі виплати матимуть право лише ті, у кого загальна сума пенсії не перевищує 10 340 грн.

Розміри вікових доплат розподіляться наступним чином:

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Для тих, кому від 70 до 74 років — додаткові 300 грн; Для тих, кому від 75 до 79 років — додаткові 456 грн; Для тих, кому від 80 років і більше — додаткові 570 грн.

Проте такі суми почнуть нараховувати не з початку календарного місяця, а з дати дня народження пенсіонера, тоді як з наступного місяця виплата буде надходитиме повним обсягом.

Окрім того, у серпні частині пенсіонерів нарахують разові виплати до Дня Незалежності відповідно до законів "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".

Зокрема, виплати, присвячені 24 серпня 2026 року, отримають особи з інвалідністю внаслідок війни:

для I групи — 3 100 грн;

для II групи — 2 900 грн;

для III групи — 2 700 грн.

Також для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та окремих категорій колишніх в’язнів нацистських концтаборів передбачається виплата у сумі 1 000 грн.

Для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, нарахують 3 100 грн.

Окрім того, для членів родин загиблих/померлих ветеранів війни та захисників, окремих категорій вдів і вдівців передбачені 650 грн.

Для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів та інших постраждалих від нацистських переслідувань нарахують 450 грн.

Яка ситуація із рівнем пенсій в Україні

За інформацією ПФУ, з 1 січня по 1 квітня розмір середньої пенсії в Україні зріс з 6 544 до 7 236 грн. У фонді пояснили зростання весняною індексацією, яка торнулася більшості українських пенсіонерів.

Також, попри те, що пенсії суддів не підлягають загальній індексації, їхні середні виплати зросли з 112 388 до 114 163 грн.

Водночас, більш ніж 4,5 млн пенсіонерів (45% від загалу) отримують виплати до 5 000 грн за місяць.

Середня сума з інвалідності становить 6 530 грн, а виплата у зв'язку з втратою годувальника — 7 689 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці, які отримали право на пенсію за віком, однак її не оформили, а продовжили працювати, матимуть підвищений розмір виплати. Один рік відтермінування принесе додаткові 6% до пенсії, два роки — 12%, шість років — 54%.

Ще Новини.LIVE писали, що у ПФУ розкрили, кому з громадян держава гарантує пенсію у сумі 60% від зарплати, тоді як у більшості частка виплат становить 30% від рівня офіційного доходу. Проте для отримання права на особливий підхід потрібно дотриматися кількох умов, зокрема щодо наявності страхового стажу.