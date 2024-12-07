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Доплаты за сверхурочный стаж к пенсии — кто имеет право

7 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кому предусмотрены надбавки за сверхурочный стаж
Пожилой человек. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

Украинским пенсионерам, имеющим страховой стаж выше уровня страховой нормы, должны получать надбавки к выплатам. Согласно законодательству, доплату должны начислять за каждый год, отработанный сверх требуемого уровня стажа.

Это прописано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Согласно статье 28 закона, доплата за сверхурочный стаж предоставляется гражданам, в трудовой книжке которых указано:

  • более 35 лет страхового стажа у мужчин;
  • свыше 30 лет страхового стажа у женщин.

Прибавка начисляется пенсионерам, у которых пенсия назначена по возрасту.

Сумма надбавки к пенсии в 2024 году

Надбавка начисляется в размере, который не может превышать 1% уровня минимального размера пенсионной выплаты по возрасту, установленной на основе прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В этом году размер прожиточного минимума вырос с 2093 до 2361 гривны. В связи с этим сумма доплаты также возросла — с 20,93 до 23,61 гривны.

Сумму добавляют каждый год за каждый полный год, который гражданин отработал сверх обязательного уровня стажа. Если человек имеет сверх обязательной нормы стажа пять лет, то размер доплаты будет равен 118 гривнам.

Необходимо, чтобы размер пенсионной выплаты был выше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в таком случае будет рассчитываться исходя из соответствующего минимума. Если же размер пенсии меньше минимума, то прибавка также будет меньше.

Пенсионеры, которые продолжают работать, надбавку за стаж сверх нормы в случае роста прожиточного минимума начислят после увольнения.

Напомним, в Украине пенсии могут получать предприниматели. Размер выплат будет определяться в зависимости от взносов, внесенных в Пенсионный фонд. Минимальную пенсию получат те, кто платил ЕСВ в сумме, не меньшей установленного минимума, что равно минимальной зарплате.

Также мы писали, что по правилам размер минимальной пенсии по возрасту не может быть ниже прожиточного минимума, который в 2024-м составляет 2,36 тыс. грн. Однако дополнительная выплата зависит от возраста, стажа и факта трудоустройства.

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