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Пенсії у 2025 році — мінімальний та максимальний розмір

1 грудня 2024 06:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пенсії у 2025 році — що буде з мінімальними та максимальними виплатами
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

У 2024 році система пенсійних виплат в Україні зазнала змін, що вплинуло на мінімальні та максимальні пенсії. Зазвичай розмір цих виплат залежить від віку та набутого страхового стажу людини.

Про те, що буде з мінімальними та максимальними пенсіями у 2025 році, зазначається в Бюджетній декларації на 2025-2027 рік.

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Які мінімальні пенсії отримують українці у 2024 році

Розмір мінімальної пенсії за віком в Україні не може бути меншою за прожитковий мінімум, який у 2024 році складе 2 361 гривню. Додаткові виплати залежать від віку, страхового стажу та того, чи є особа працевлаштованою. 

Як зазначено у Бюджетній декларації на 2025–2027 роки, суттєвих змін у цьому показнику не очікується аж до 2028 року. На сьогодні українці можуть розраховувати на такі мінімальні пенсійні виплати:

  • 2 725 гривень — для непрацюючих пенсіонерів незалежно від стажу;
  • 2 980 гривень — для осіб віком до 70 років із повним стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків);
  • 3 240 гривень — для громадян віком 70–80 років із повним страховим стажем;
  • 3 370 гривень — для пенсіонерів від 65 років, які не працюють і мають необхідний стаж;
  • 3 370 гривень — для осіб віком від 80 років зі стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Що буде з максимальними пенсіями у 2025 році

Максимальна пенсія у 2024 році також збільшилася через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Проте у 2025 році уряд планує залишити цей показник без змін. Наразі максимальна пенсійна виплата в Україні складає 23 610 гривень.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що пенсійний вік в Україні залежить від стажу, вимоги до якого щороку збільшуються. На пенсію можна вийти у 60, 63 або 65 років.

Також ми розповідали, що з 1 грудня українці певних вікових категорій отримають підвищені пенсії, якщо їхні виплати не перевищують встановлену межу. Деякі пенсіонери також можуть розраховувати на допомогу від держави та міжнародних організацій.

        

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