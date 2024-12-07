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Доплати за понаднормовий стаж до пенсії — хто має право

7 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — кому передбачені надбавки за понаднормовий стаж
Людина похилого віку. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

Українським пенсіонерам, котрі мають страховий стаж вищий за рівень страхової норми, повинні отримувати надбавки до виплат. Відповідно до законодавства, доплату мають нараховувати за кожен рік, відпрацьований понад потрібний рівень стажу.

Це прописано у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Згідно зі статтею 28 закону, доплата за понаднормовий стаж надається громадянам, у трудовій книжці яких вказано:

  • більш ніж 35 років страхового стажу у чоловіків;
  • понад 30 років страхового стажу у жінок.

Надбавка нараховується пенсіонерам, у яких пенсія призначена за віком.

Сума надбавки до пенсії у 2024-му

Надбавка нараховується у розмірі, що не може перевищувати 1% від ріня мінімального розміру пенсійної виплати за віком, встановлену на основі прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.

Цьогоріч розмір прожиткового мінімуму зріс з 2093 до 2361  гривні. У зв'язку з цим, сума доплати також зросла — з 20,93 до 23,61 гривні.

Суму додають щороку за кожен повний рік, який громадянин відпрацював понад обов’язковий рівень стажу. Якщо людина має понад обов’язкову норму стажу п'ять років, то розмір доплати дорівнюватиме 118 гривні.

Необхідно, щоб розмір пенсійної виплати був вищий за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, у такому разі буде розраховуватися, виходячи з відповідного мінімуму. Якщо ж розмір пенсії менший за мінімум, то надбавка також буде менша.

Пенсіонери, які продовжують працювати, надбавку за стаж понад норму у разі зростання прожиткового мінімуму нарахують після звільнення.

Нагадаємо, в Україні пенсії можуть отримувати підприємці. Розмір виплат буде визначатися залежно до внесків, які було здійснено до Пенсійного фонду. Мінімальну пенсію отримають ті, хто сплачував ЄСВ у сумі, не меншій за встановлений мінімум, що дорівнює мінімальній зарплаті.

Також ми писали, що за правилами розмір мінімальної пенсії за віком не може бути нижчим від прожиткового мінімуму, який у 2024-му становить 2,36 тис. грн. Проте додаткова виплата залежить від віку, стажу та факту  працевлаштування.

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