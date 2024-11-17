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Доплаты учителям — кто из педагогов тоже получит надбавку

17 ноября 2024 16:26
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Кто из педагогов получит учительскую доплату с 1 января
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине с 1 января 2025 года педагогические работники средних школ будут ежемесячно получать доплату в размере 1 300 грн, а с 1 сентября эта сумма вырастет до 2 600 грн продленного дня.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 8 ноября 2024 года № 1286.

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Кто из педагогов получит доплаты

Изменения в системе оплаты труда охватят всех педагогических работников средних школ государственной и коммунальной форм собственности.

  • учителей, преподавающих основные учебные предметы;
  • школьных психологов, которые помогают учащимся преодолевать трудности и поддерживают их эмоциональное состояние;
  • руководителей кружков, которые проводят внешкольные занятия и способствуют развитию детей;
  • воспитателей групп продленного дня, занимающихся учащимися по завершении уроков.

Доплаты будут получать все педагогические работники независимо от стажа, квалификации или места расположения учебного заведения.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о введении ежемесячной доплаты для учителей.

Мы также писали, что правительство отложило исполнение постановления, принятого в июле 2019 года. Она предусматривала повышение минимального оклада учителей до четырех прожиточных минимумов.

Кабинет министров образование зарплаты учителя выплаты деньги

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