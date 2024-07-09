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Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

9 июля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в июле — кому из пенсионеров доступна надбавка в 944 грн
Украинская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине одиноким пенсионерам, нуждающимся в постороннем уходе, доступна ежемесячная денежная доплата. В 2024 году сумма дополнительной помощи повысилась до 944 гривен.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Правила предоставления соответствующей помощи содержатся в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц и решении правительства".

Для того чтобы получить такую ежемесячную надбавку к пенсии, пенсионерам нужно отвечать следующим требованиям:

  • достичь 80 лет и выше;
  • проживать в одиночестве;
  • нуждаться в регулярном постороннем уходе в связи с состоянием здоровья;
  • получать пенсионные выплаты "по возрасту".

В то же время, если гражданин получает пенсию, в частности по инвалидности, то не будет иметь права на такую помощь. Также необходимость регулярного постороннего ухода должна быть подтверждена медицинскими выводами врачей. Для этого должны быть выданы справки из больницы.

Размер надбавки и как оформить

В 2024 году размер доплаты повысился, ведь с 1 января 2024 года прожиточный минимум, к которому она привязана, увеличили до 2361 грн. Таким образом, сумма соответствующей надбавки к пенсии выросла до 944,4 грн. По правилам такая доплата составляет 40% от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность. В то же время, в июле размер доплаты не изменится.

Для того, чтобы оформить соответствующую надбавку, нужно подать пакет документов в ПФУ:

  • заявление от пенсионера;
  • заключение врачебно-консультативной комиссии, где указано, что заявитель нуждается в регулярном постороннем уходе;
  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный номер;
  • выписка из ПФУ о том, что гражданин не получает доплаты по уходу к пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане могут оформить досрочную пенсию. Известно, кто и как может выйти на заслуженный отдых раньше.

Мы также писали, что в июле пенсионеры-переселенцы могут не получить свои законные выплаты из-за игнорирования требования властей пройти идентификацию в банке. Возобновить начисление пенсии возможно при определенных условиях.

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