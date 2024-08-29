Доплаты к пенсии — какие выплаты могут получить пенсионеры в 2024 году

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские пенсионеры имеют возможность получать дополнительные выплаты, зависящие от разных факторов, таких как трудовой стаж и состояние здоровья. Однако эти выплаты не будут доступны всем.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Доплаты к пенсии

Пенсионеры, проживающие самостоятельно, достигли 80 лет и нуждаются в постоянном уходе из-за проблем со здоровьем, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Чтобы получить эту доплату, необходимо подать заявление вместе с подтверждающими документами в соответствующие органы.

Обратите внимание, что доплата по уходу составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2024 году эта доплата составляет 944 гривны, поскольку прожиточный минимум для таких лиц равен 2 361 гривне.

Помощь от ООН

Граждане с пенсией до 3 250 гривен имеют право на дополнительную помощь от ООН. Эта выплата начисляется автоматически при условии:

проживание в потенциальных или активных зонах боевых действий;

отсутствия выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и помощи от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Временная государственная соцпомощь

Граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие необходимого страхового стажа для получения пенсии, могут воспользоваться временной государственной помощью. Эта помощь предоставляется с целью поддержки таких лиц до момента получения права на пенсию.

Обратите внимание: для получения временной государственной помощи необходимо подать заявление и соответствующие документы в орган социальной защиты населения по месту жительства. В условиях военного положения и в течение месяца после его завершения выплата пособия продолжается, даже если получатель пропустил срок его пересмотра.

Что еще нужно знать

Напомним, в сентябре этого года некоторые граждане смогут получить надбавки в 450 гривен. Речь идет о доплатах по возрасту, право на которые возникает при выполнении нескольких критериев.

Мы также сообщали, что в сентябре 2024 минимальный размер страхового взноса составит 1760 грн. Именно эту сумму необходимо оплатить, чтобы полностью отнести один месяц в страховой стаж.