Доплаты к зарплатам учителей — кто и сколько получит в 2025 году

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2025 году учителя начнут получать ежемесячные доплаты, которые призваны перекрыть уменьшение заработных плат из-за повышения военного сбора. Их будут предоставлять не только школьным учителям, но и педагогам учреждений общего среднего образования всех типов.

Об этом говорится в разъяснении правительства.

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Необходимость введения доплат к зарплатам учителей

Программу "Учительская доплата" ввели с целью покрыть сокращение и без того низких зарплат в учебных заведениях в связи с повышением военного сбора. Тогда как Госбюджет-2025 не предусматривает повышения соцстандартов, в частности минимальной зарплаты.

Речь идет о законе, который предусматривает новый уровень военного сбора в 5% вместо прежних 1,5%. Это снизило доходы педагогов на 3,5%. Так, если официальная зарплата составляла 15 тысяч гривен ежемесячно и сбор ранее составлял 225 гривен, то сейчас — 750 гривен.

Кому из учителей и какие суммы будут начислять

Согласно планам Кабинета министров, соответствующие начисления учителям будут осуществлять автоматически в течение всего периода военного положения и по меньшей мере до конца 2025 года.

Надбавку получат работники всех типов образовательных учреждений. В списке:

начальные школы;

гимназии и лицеи;

школы специализированного образования, спецшколы;

учебно-реабилитационные центры, структурные подразделения соответствующих учреждений (в частности, пансионы, дошкольные подразделения внешкольные).

Размер будет для каждого индивидуальным и будет зависеть от нагрузки, что предусматривает ст. 24 закона "О полном общем среднем образовании".

С января по сентябрь размер доплаты будет составлять минимум 1,3 тыс. гривен (до налогообложения — 1 тыс. гривен), а с сентября и до конца декабря вдвое больше — от 2,6 тыс. гривен (до налогообложения — 2 тыс. гривен).

Размер будут рассчитывать по формуле: 1,3 тыс. гривен/18*количество отработанных часов за неделю.

К примеру, за 25 часов в неделю учитель получит 1,8 тыс. гривен.

Расчет доплаты. Источник: правительство

Соответствующую доплату будут считать как часть зарплаты, то есть сумма может быть пропорционально меньше, если учитель работал неполный месяц в связи с болезнью или отпуском. Из-за этого доплаты не смогут получить те, кто фактически не работал и не получал зарплату.

Надбавку будут учитывать в исчислении средней зарплаты педагога, то есть от этого будет зависеть размер оплаты отпуска.

Ранее мы сообщали, что украинские работодатели ищут работников без опыта, гарантируя оплачиваемое обучение и поддержку в январе 2025 года. При этом заработную плату обещают выше 20 тыс. гривен.

Также мы писали, что в стране с начала войны продолжает расти количество вакансий. Во всех отраслях зарплаты повысились на 2,5%, а больше всего получают IT-специалисты data scienсе — 124 тыс. гривен.