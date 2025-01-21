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Зарплати від 20 тис. грн — ТОП-5 вакансій без досвіду роботи

21 січня 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Робота без досвіду — ТОП-5 пропозицій із зарплатою від 20 тис. грн у січні
Люди в офісному приміщенні. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

На українському ринку праці без досвіду можна влаштуватись на роботу із заробітною платою вище 20 тис. гривень. Так, у січні 2025 року низка роботодавців обіцяє таким працівникам оплачуване навчання та підтримку.

Про це свідчать дані одного з сайтів з пошуку роботи.

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  • Робота оператором call-центру (інформпідтримка)

У Львові в міжнародну телекомунікаційну компанію, послугами якої користуються мільйони клієнтів по всьому світу, шукають працівника без досвіду роботи на посаду оператора call-центру. Обіцяють гідний рівень оплати та прозору систему винагород, а також додаткові фінансові бонус — на рівні до 23 тис. гривень. Роботодавець гарантує професійне навчання та всебічний розвиток (тренінги, майстер-класи). Серед обов'язків — консультування клієнтів щодо продуктів та послуг компанії по телефону, реєстрація звернення чи пропозиції від абонентів.

"Якщо це про тебе: вільно спілкуєшся державною мовою, любиш навчатись новому та багато спілкуватись, допомога іншим приносить тобі задоволення, маєш бажання стати кращим, ніж ти є зараз", — повідомив роботодавець у вимогах.

  • Робота продавцем-консультантом

У Києві одна з мереж бірмаркетів запрошує на роботу продавцем-консультантом  людей без досвіду. Роботодавець пропонує ринкову зарплату, додаткові бонуси у разі перевиконання необхідних показників. Працювати можна 3/3 або 2/2. Серед обов'язків — обслуговування клієнтів із найвищим рівнем сервісу, дбати про товар та контролювати якість, підтримувати чистоту та порядок в магазині. Заробітну плату обіцяють від 23,7 тис. до 28,5 тис. гривень за 15 змін.

"Які вимоги до кандидата: активність, швидкість, доброзичливість, стресостійкість. Наявність досвіду у продажах або обслуговуванні буде перевагою — але не є обов’язковим критерієм", — йдеться у повідомленні.

  • Робота комірником

Не маючи досвіду, можна влаштуватися на роботу в одну з провідних компаній-дистриб’юторів лікарських засобів в Україні на посаду комірника. Компанія розташована в Броварах під Києвом. Робота підходить як для чоловіків, так і для жінок. З-поміж обов'язків — здійснення комплектації товару відповідно до замовлення, дотримання правил зберігання товару, робота зі сканером. Новачкам обіцяють підтримку та навчання. Заробітну плату гарантують від 22 тис. до 35 тис. гривень.

"Безкоштовне забезпечення спецодягом, розвезенням, комплексними обідами, соціальний пакет (оплата лікарняних, 24 календарні дні оплачуваної відпустки). Навчання для кандидатів без досвіду роботи", — обіцяють у компанії.

  • Робота агентом у відділ обробки замовлень

Ще одна з компаній у Вінниці запрошує людей  без наявності досвіду на посаду "Агента у відділ обробки замовлень". Серед обов'язків: проведення консультацій для клієнтів щодо продуктів та послуг компанії, обробка вхідних заявок, здійснення реєстрації та ведення клієнтських звернень у CRM-системі. Працювати необхідно повний робочий день п'ять днів на тиждень. Надають оплачуване навчання (4,5 тис. гривень). Зарплата стартує з 23,2 тис. гривень до 43,5 тис. гривень.

"У зв'язку з розширенням нашої команди, ми шукаємо амбітних, цілеспрямованих людей, які завжди прагнуть досягати найкращих результатів та постійно вдосконалюватись", — повідомляє роботодавець.

  • Робота комплектувальником інтернет-замовлень

Одна з мереж супермаркетів запрошує працівників без досвіду на посаду комплектувальника інтернет-замовлень. Роботодавець обіцяє надавати допомогу на будь-якому етапі від команди, підтримку в адаптації новачків. Надається 30% знижки на власну кулінарію, випічку, кондитерські вироби, чай та каву. Заробітна плата стартує від 20 тис. і може досягати 30 тис. гривень.

"Всебічно розвивайтесь завдяки тренінгам, бонусам та знижкам на вивчення іноземної мови або відвідування спортивних закладів. Ми завжди за те, щоб впроваджувати нові та свіжі ідеї від нашої команди", — повідомляють у компанії.

Раніше ми писали, що в Україні з початку війни постійно зростає кількість вакансій. Зокрема, у третьому кварталі минулого року число пропозицій роботи на одному з кадрових порталів сягнула 113,8 тисячі.

Також повідомлялося, що, попри кризові тенденції, активність компаній і шукачів роботи продемонстрували помірне зростання. Відомо, які саме професії "постраждали" торік.

зарплати робота працівники ринок праці вакансії роботодавці

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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14:47 Свириденко пояснила у Давосі, як атаки РФ дестабілізують світ

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