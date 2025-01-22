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Доплати до зарплат отримають не лише шкільні вчителі — деталі

22 січня 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Доплати до зарплат вчителів — хто і скільки отримає у 2025 році
Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2025 році вчителі почнуть отримувати щомісячні доплати, які покликані перекрити зменшення заробітних плат через підвищення військового збору. Їх надаватимуть не лише шкільним вчителям, а й педагогам закладів загальної середньої освіти усіх типів.

Про це йдеться у роз'ясненні уряду.

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Необхідність запровадження доплат до заплат вчителів

Програму "Вчительська доплата" запровадили з ціллю покрити скорочення й без того низьких зарплат в закладах освіти у зв'язку з підвищенням військового збору. Тоді як Держбюджет-2025 не передбачає жодного підвищення соцстандартів, зокрема мінімальної зарплати.

Йдеться про закон, який передбачає новий рівень військового збору у 5% замість колишніх 1,5%. Це знизило доходи педагогів на 3,5%. Так, якщо офіційна зарплата становила 15 тисяч гривень щомісяця і збір раніше становив 225 гривень, то нині — 750 гривень.

Кому з вчителів і які суми будуть нараховувати

Згідно з планами Кабінету міністрів, відповідні нарахування вчителям будуть здійснювати автоматично протягом всього періоду воєнного стану і щонайменше до кінця 2025 року.

Надбавку отримають працівники усіх типів освітніх закладів. У списку:

  • початкові школи;
  • гімназії та ліцеї;
  • школи спеціалізованої освіти, спецшколи;
  • навчально-реабілітаційні центри, структурні підрозділи відповідних закладів (зокрема, пансіони, дошкільні підрозділи позашкільні).

Розмір буде для кожного індивідуальним і залежатиме від навантаження, що передбачає ст. 24 Закону "Про повну загальну середню освіту".

З січня по вересень розмір доплати становитиме мінімум 1,3 тис. гривень (до оподаткування — 1 тис. гривень), а з вересня й до кінця грудня удвічі більше — від 2,6 тис. гривень (до оподаткування — 2 тис. гривень).

Розмір розраховуватимуть за формулою: 1,3 тис. гривень/18*кількість відпрацьованих годин за тиждень.

До прикладу, за 25 годин на тиждень вчитель отримає 1,8 тис. гривень.

 

зарплати вчителів
Розрахунок доплати. Джерело: уряд

Відповідну доплату рахуватимуть як частину зарплати, тобто сума може бути пропорційно меншою, якщо вчитель працював неповний місяць у зв'язку з хворобою або відпусткою. Через це доплати не зможуть отримати ті, хто фактично не працював і не отримував зарплатню.

Надбавку будуть враховувати в обчисленні середньої зарплати педагога, тобто від цього буде залежати розмір оплати відпустки.

Раніше ми повідомляли, що українські роботодавці шукають працівників без досвіду, гарантуючи оплачуване навчання та підтримку у січні 2025 року. При цьому заробітну плату обіцяють вище 20 тис. гривень.

Також ми писали, що в країні з початку війни продовжує зростати кількість вакансій. У всіх галузях зарплати підвищились на 2,5%, а найбільше отримують IT-спеціалісти data scienсе — 124 тис. гривень.

 

 

 

 

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