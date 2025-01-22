Доплати до зарплат вчителів — хто і скільки отримає у 2025 році

Доплати до зарплат отримають не лише шкільні вчителі — деталі
В Україні у 2025 році вчителі почнуть отримувати щомісячні доплати, які покликані перекрити зменшення заробітних плат через підвищення військового збору. Їх надаватимуть не лише шкільним вчителям, а й педагогам закладів загальної середньої освіти усіх типів.
Про це йдеться у роз'ясненні уряду.
Необхідність запровадження доплат до заплат вчителів
Програму "Вчительська доплата" запровадили з ціллю покрити скорочення й без того низьких зарплат в закладах освіти у зв'язку з підвищенням військового збору. Тоді як Держбюджет-2025 не передбачає жодного підвищення соцстандартів, зокрема мінімальної зарплати.
Йдеться про закон, який передбачає новий рівень військового збору у 5% замість колишніх 1,5%. Це знизило доходи педагогів на 3,5%. Так, якщо офіційна зарплата становила 15 тисяч гривень щомісяця і збір раніше становив 225 гривень, то нині — 750 гривень.
Кому з вчителів і які суми будуть нараховувати
Згідно з планами Кабінету міністрів, відповідні нарахування вчителям будуть здійснювати автоматично протягом всього періоду воєнного стану і щонайменше до кінця 2025 року.
Надбавку отримають працівники усіх типів освітніх закладів. У списку:
- початкові школи;
- гімназії та ліцеї;
- школи спеціалізованої освіти, спецшколи;
- навчально-реабілітаційні центри, структурні підрозділи відповідних закладів (зокрема, пансіони, дошкільні підрозділи позашкільні).
Розмір буде для кожного індивідуальним і залежатиме від навантаження, що передбачає ст. 24 Закону "Про повну загальну середню освіту".
З січня по вересень розмір доплати становитиме мінімум 1,3 тис. гривень (до оподаткування — 1 тис. гривень), а з вересня й до кінця грудня удвічі більше — від 2,6 тис. гривень (до оподаткування — 2 тис. гривень).
Розмір розраховуватимуть за формулою: 1,3 тис. гривень/18*кількість відпрацьованих годин за тиждень.
До прикладу, за 25 годин на тиждень вчитель отримає 1,8 тис. гривень.
Відповідну доплату рахуватимуть як частину зарплати, тобто сума може бути пропорційно меншою, якщо вчитель працював неповний місяць у зв'язку з хворобою або відпусткою. Через це доплати не зможуть отримати ті, хто фактично не працював і не отримував зарплатню.
Надбавку будуть враховувати в обчисленні середньої зарплати педагога, тобто від цього буде залежати розмір оплати відпустки.
Раніше ми повідомляли, що українські роботодавці шукають працівників без досвіду, гарантуючи оплачуване навчання та підтримку у січні 2025 року. При цьому заробітну плату обіцяють вище 20 тис. гривень.
Також ми писали, що в країні з початку війни продовжує зростати кількість вакансій. У всіх галузях зарплати підвищились на 2,5%, а найбільше отримують IT-спеціалісти data scienсе — 124 тис. гривень.
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