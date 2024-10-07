Пенсионеры в октябре смогут получить дополнительные выплаты — что известно

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У украинских пенсионеров есть возможность увеличить размер своей пенсии за счет специальных надбавок. Некоторые из них начисляются автоматически, тогда как другим необходимо лично обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и подавать соответствующие документы.

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда.

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Кто может получить надбавку по возрасту

Возрастная надбавка назначается пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста и получающим пенсию по возрасту. Размер надбавки увеличивается с возрастом:

Для лиц от 70 до 74 лет включительно надбавка составляет 300 гривен.

Для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет включительно — 456 гривен.

Для граждан, достигших 80-летнего возраста, прибавка составляет 570 гривен.

Важно отметить, что возрастная надбавка предоставляется только при условии, что общая ежемесячная пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривны.

Специальная надбавка к пенсии

По сообщению Минсоцполитики, в рамках Всемирной продовольственной программы ООН пенсионеры, проживающие в зонах активных или потенциальных боевых действий, могут претендовать на специальную надбавку. Эта доплата доступна при условии, что:

лицо не получало международную помощь или выплаты для переселенцев с 1 марта 2023;

размер пенсии составляет менее 3 250 гривен.

Прибавка начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсии. Ее величина определяется как разница между 3 250 гривнами и фактическим размером пенсии лица.

Следует отметить, что предоставление этой доплаты регулируется данными из реестров, что обеспечивает своевременное и корректное начисление пособия.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине существует категория пенсионеров, имеющих право на получение двух пенсий одновременно. В частности, лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать пенсию по инвалидности и выплаты по случаю потери кормильца. Это создает дополнительную финансовую поддержку для таких лиц, помогая улучшить их материальное положение.

Мы также писали, что в Украине граждане и компании имеют возможность приобщиться к финансированию пенсионных выплат, совершая благотворительные пожертвования. При этом такая возможность есть как для проживающих в стране, так и за рубежом.