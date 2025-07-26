Пенсии в Украине — кто получит дополнительно 1 000 грн в августе

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине ко Дню Независимости трем категориям граждан предоставят к пенсии единовременную денежную помощь в размере 1 тыс. грн. Некоторым дополнительная сумма поступит автоматически вместе с пенсионной выплатой, а части граждан необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с заявлением.

Об этом информирует пресс-служба одного из управлений ПФУ.

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Какие категории граждан получат ко Дню Независимости 1 тыс. грн

По информации ПФУ, разовая денежная выплата ко Дню Независимости предусмотрена законами:

"О статусе ветеранов войны";

"О жертвах нацистских преследований".

Согласно постановлению Кабинета Министров, в 2025 году размер помощи установлен на уровне 1 тыс. грн для трех категорий граждан:

В частности, на такую сумму имеют право участники боевых действий (УБД): граждане, которые принимали непосредственное участие в выполнении боевых задач для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, а также обеспечении обороны Украины и безопасности населения. Для права на выплаты нужно иметь официальный статус УБД.

Также такая выплата предусмотрена для жертв нацистских преследований. А именно:

- бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в период Второй мировой войны;

- лицам, насильно вывезенным из бывшего СССР на принудительные работы в Германию или к союзникам;

- детям, которые родились в местах принудительного содержания их родителей/в местах отбывания принудительных работ;

- детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага, которых подвергли репрессиям, расправам и гонениям.

Кроме того, дополнительная сумма будет предоставлена для пострадавших участников Революции Достоинства. Речь идет о лицах, которые в рамках выполнения закона "Об установлении госпомощи пострадавшим участникам массовых акций гражданского протеста и членам их семей" были включены в список лиц, которые во время участия в массовых акциях протеста получили травмы (тяжелые, средней тяжести, легкие) и обратились за медпомощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Как получить выплату для трех категорий граждан

В ПФУ отмечают, что пенсионерам дополнительную денежную помощь ко Дню Независимости 1 тыс. грн начислят автоматически вместе с августовской пенсией.

Другие лица, которые имеют право на выплату, но не получают пенсию или не служат в ВСУ, должны самостоятельно подать заявление в соответствующий орган ПФУ.

Заявление можно написать в произвольной форме и передать:

через портал е-услуг Пенсионного фонда:

почтовой/электронной связью (при технической возможности с наложением цифровой подписи).

Ранее мы писали, какие профессии предусматривают максимальный размер пенсии. Он привязан к уровню прожиточного минимума и в 2025 году составляет более 23 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что некоторые пенсионеры имеют право на выплату от ПФУ за полгода авансом. Такая возможность предоставлена гражданам только при определенных условиях.