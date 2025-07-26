Пенсии в Украине — кто получит дополнительно 1 000 грн в августе

Доплаты к пенсиям в августе — три категории получат по 1 000 грн
В Украине ко Дню Независимости трем категориям граждан предоставят к пенсии единовременную денежную помощь в размере 1 тыс. грн. Некоторым дополнительная сумма поступит автоматически вместе с пенсионной выплатой, а части граждан необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с заявлением.
Об этом информирует пресс-служба одного из управлений ПФУ.
Какие категории граждан получат ко Дню Независимости 1 тыс. грн
По информации ПФУ, разовая денежная выплата ко Дню Независимости предусмотрена законами:
- "О статусе ветеранов войны";
- "О жертвах нацистских преследований".
Согласно постановлению Кабинета Министров, в 2025 году размер помощи установлен на уровне 1 тыс. грн для трех категорий граждан:
В частности, на такую сумму имеют право участники боевых действий (УБД): граждане, которые принимали непосредственное участие в выполнении боевых задач для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, а также обеспечении обороны Украины и безопасности населения. Для права на выплаты нужно иметь официальный статус УБД.
Также такая выплата предусмотрена для жертв нацистских преследований. А именно:
- бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в период Второй мировой войны;
- лицам, насильно вывезенным из бывшего СССР на принудительные работы в Германию или к союзникам;
- детям, которые родились в местах принудительного содержания их родителей/в местах отбывания принудительных работ;
- детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага, которых подвергли репрессиям, расправам и гонениям.
Кроме того, дополнительная сумма будет предоставлена для пострадавших участников Революции Достоинства. Речь идет о лицах, которые в рамках выполнения закона "Об установлении госпомощи пострадавшим участникам массовых акций гражданского протеста и членам их семей" были включены в список лиц, которые во время участия в массовых акциях протеста получили травмы (тяжелые, средней тяжести, легкие) и обратились за медпомощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.
Как получить выплату для трех категорий граждан
В ПФУ отмечают, что пенсионерам дополнительную денежную помощь ко Дню Независимости 1 тыс. грн начислят автоматически вместе с августовской пенсией.
Другие лица, которые имеют право на выплату, но не получают пенсию или не служат в ВСУ, должны самостоятельно подать заявление в соответствующий орган ПФУ.
Заявление можно написать в произвольной форме и передать:
- через портал е-услуг Пенсионного фонда:
- почтовой/электронной связью (при технической возможности с наложением цифровой подписи).
Ранее мы писали, какие профессии предусматривают максимальный размер пенсии. Он привязан к уровню прожиточного минимума и в 2025 году составляет более 23 тыс. грн.
Также мы рассказывали, что некоторые пенсионеры имеют право на выплату от ПФУ за полгода авансом. Такая возможность предоставлена гражданам только при определенных условиях.
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