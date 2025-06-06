Пенсии в августе — кому из украинцев выплатят от 450 до 3,1 тыс. грн

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

В августе 2025 года часть граждан получит доплаты к пенсиям в размере от 450 до 3,1 тыс. грн. Речь идет о выплате разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины.

Это предусмотрено правительственным постановлением №486 от 29.04.2025 года.

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Выплаты будут осуществлены на основе постановления правительства "Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной законами "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", в 2025 году.

Согласно ему, на единовременную денежную помощь до 24 августа смогут претендовать участники боевых действий, лица с инвалидностью первой — третьей групп, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, родственники погибших защитников.

Такие выплаты будут осуществлены на текущие счета в банке или через организации, осуществляющие выплату и доставку пенсий и соцпомощи (в случае выплаты вместе с пенсией).

Как отмечается, ветеранам войны и членам семей погибших начислят помощь ко Дню Независимости вместе с пенсией в автоматическом режиме. Однако тем, кто еще не является пенсионером, но уже имеет право на помощь, надо написать заявление.

Размеры денежной помощи в 2025 году

Помощь предусмотрена для лиц с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (на время заключения не было 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общей болезни, трудового увечья и по другим причинам. Размеры помощи в этом году следующие:

лицам с первой группой инвалидности — 3,1 тыс. гривен;

лицам со второй группой инвалидности — 2,9 тыс. гривен;

лицам с третьей группой инвалидности — 2,7 тыс. гривен.

Также на выплаты могут рассчитывать граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной, в размере 3,1 тыс. гривен.

Родным погибших или умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились повторно, выплатят по 650 гривен.

Кроме того, 1 тыс. гривен предусмотрена для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (на время заключения не было 18 лет) узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детей, рожденным в вышеуказанных местах принудительного содержания их родителей.

Напомним, в ПФУ назвали средний размер пенсии, который по сравнению с 2024 годом вырос на 7,5%. Однако минимальный размер пенсии по возрасту не изменился и составляет 2,36 тыс. грн.

Также сообщали, кто сможет рассчитывать на доплату в размере 570 грн летом 2025 года. Возрастная надбавка к пенсии предусмотрена для граждан после 80-летия при определенных условиях.