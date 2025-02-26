Пенсии в 2025 году — на какую прибавку могут рассчитывать военные пенсионеры

Деньги, банковская карточка и пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН

В Украине военнослужащие, которые вышли на пенсию за выслугу лет, могут получать дополнительные деньги за воспитание несовершеннолетних детей. Надбавка предусмотрена за каждого ребенка, которого содержит военный пенсионер.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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В госструктуре отмечают, что в соответствии со статьей 16 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", неработающим пенсионерам, если они воспитывают детей, должны начислять надбавку к пенсионным выплатам в размере 50% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

При этом, как отмечают в ПФУ, дети являются нетрудоспособными до 18 лет или старше этого возраста, если им установлена инвалидность до достижения совершеннолетия.

"Надбавка устанавливается к пенсиям неработающих пенсионеров с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление и необходимые документы", — говорится в сообщении.

Какие документы нужно подать, чтобы оформить надбавку

Пенсионному фонду нужно предоставить:

паспорт пенсионера;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку;

свидетельство о рождении ребенка, который находится на содержании пенсионера;

справку уполномоченных органов с места жительства о пребывании на иждивении или совместном проживании с заявителем.

Надбавку отменят, если пенсионеры, которые содержат детей, найдут работу или начнут вести бизнес-деятельность как ФЛП.

Надбавки к пенсиям по возрасту — какие существуют в 2025 году

Формально надбавки касаются всех видов пенсий, но есть исключения. Если пенсионная выплата больше 10 340 гривен 35 копеек, доплаты не будет вообще. А если пенсионеру платят 10 300 гривен, показатель доплаты будет составлять всего 40 гривен, чтобы общая сумма не превышала установленный предел.

10 340 гривен — это средний уровень зарплаты, который зафиксировали еще в 2020 году. С тех пор этот показатель остается постоянным, поэтому правильнее говорить о доплате "до 300 гривен", ведь она может быть меньше.

Напомним, что в марте 2025 года в Украине состоится масштабная индексация пенсий. Выплаты пересчитают для более 10 млн граждан.

Также мы рассказывали, что с 2025 года пенсии украинцам будут назначать по новому механизму. Будут введены баллы, которые будут начисляться за каждый месяц, в котором человек платил страховой взнос или работал.