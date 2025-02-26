Пенсії у 2025 році — на яку надбавку можуть розраховувати військові пенсіонери

Гроші, банківська картка і пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН

В Україні військовослужбовці, які вийшли на пенсію за вислугу років, можуть отримувати додаткові гроші за виховання неповнолітніх дітей. Надбавка передбачена за кожну дитину, яку утримує військовий пенсіонер.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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У держструктурі наголошують, що відповідно до статті 16 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", непрацюючим пенсіонерам, якщо вони виховують дітей, мають нараховувати надбавку до пенсійних виплат в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

При цьому, як зазначають у ПФУ, діти є непрацездатними до 18 років або старші цього віку, якщо їм встановлено інвалідність до досягнення повноліття.

"Надбавка встановлюється до пенсій непрацюючих пенсіонерів з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому подано заяву та необхідні документи", — йдеться у повідомленні.

Які документи потрібно подати, щоби оформити надбавку

Пенсійному фонду потрібно надати:

паспорт пенсіонера;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

трудову книжку;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідку уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником.

Надбавку скасують, якщо пенсіонери, які утримують дітей, знайдуть роботу або почали вести бізнесову діяльність як ФОП.

Надбавки до пенсій за віком — які існують у 2025 році

Формально надбавки стосуються всіх видів пенсій, але є винятки. Якщо пенсійна виплата є більшою за 10 340 гривень 35 копійок, доплати не буде взагалі. А якщо пенсіонеру платять 10 300 гривень, показник доплати складатиме всього 40 гривень, щоби загальна сума не перевищувала встановлену межу.

10 340 гривень — це середній рівень зарплати, який зафіксували ще у 2020 році. Відтоді цей показник залишається сталим, тому правильніше говорити про доплату "до 300 гривень", адже вона може бути меншою.

Нагадаємо, що в березні 2025 року в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій. Виплати перерахують для понад 10 млн громадян.

Також ми розповідали, що з 2025 року пенсії українцям призначатимуть за новим механізмом. Будуть запроваджені бали, які нараховуватимуться за кожен місяць, у якому людина сплачувала страховий внесок або працювала.