Денежное довольствие в армии — кому дадут дополнительно до 50 тыс. грн в августе

Военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб/соцсети

В августе 2025 года некоторым военнослужащим могут выплатить дополнительные вознаграждения к должностным окладам за ликвидацию или повреждение российской техники. В частности, известно, сколько получат те, кому удалось уничтожить военные вертолеты.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на данные Генерального штаба и Министерства обороны.

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Результаты работы бойцов по уничтожению вражеской техники

За все время полномасштабной войны украинским бойцам удалось уничтожить самую разнообразную технику. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с тех пор насчитывается выведенных из строя 10,99 тыс. танков и 22,96 тыс. боевых бронированных машин. Также "приземляли" разные типы вертолетов, в частности Ка-52 и Ми-8.

По информации Генштаба ВСУ, украинским военнослужащим за последний месяц удалось уничтожить три российских вертолета. Так, по состоянию на 8 июля в целом с начала полномасштабной войны украинцы ликвидировали 340 единиц такой техники, тогда как месяц назад соответствующий показатель составлял 337.

Часть уничтожений осуществили в рамках совместных операций Сил специальных операций и других подразделений Вооруженных сил, в частности, в Белгородской области.

Выплаты за уничтоженную технику врага в 2025 году

Согласно данным Министерства обороны, размер вознаграждения за ликвидацию техники российских оккупантов различается, поскольку зависит от того, какой именно был вид техники.

В частности, за боевой вертолет предусмотрена выплата 48,72 тыс. грн, за военный вертолет — 42,63 тыс. грн.

За боевые самолеты (истребительную и штурмовую авиацию) предоставляется вознаграждение в 121,8 тыс. грн.

Если операция была выполнена совместно, то предусмотрено вознаграждение за успешное выполнение задач в составе воинских частей.

За задачи, определенные распорядительным документом высшего органа военного управления, предоставляют следующие размеры выплат:

бригада — 365,4 тыс. грн;

полк/батальонно-тактическая группа — 243,6 тыс. грн;

батальон/дивизион/приравненные к ним воинские части (подразделения) — 121,8 тыс. грн;

рота/батарея/эскадрилья/взвод/группа/приравненные к ним подразделения — 60,9 тыс. грн.

Соответствующие суммы выплачивают совокупно на соединение или отдельную воинскую часть, а затем распределяют между бойцами в зависимости от личного вклада в выполнение задания.

Ранее мы писали, кто из военнослужащих имеет право на выплату 30 тыс. грн. В начале полномасштабного вторжения соответствующие доплаты получали все бойцы, а сейчас дополнительное вознаграждение выплачивают лишь некоторым категориям из них.

Также сообщалось, что в июле бойцы получат повышенные размеры денежного обеспечения. Большие выплаты начислят благодаря индексации в около 4%.