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Главная Финансы Доплаты для военных — за что дают дополнительно 24 тыс. грн

Доплаты для военных — за что дают дополнительно 24 тыс. грн

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Дата публикации 23 июня 2025 12:07
Денежное обеспечение в ВСУ — кому доплачивают до 24 тыс. грн в 2025 году
Украинские военные на фронте. Фото: mil.gov.ua
Ключові моменти Какие размеры доплат за государственные награды в 2025 году Как военным назначают выплаты за награды

Украинским военнослужащим, получившим государственные награды, предусмотрены ежемесячные доплаты к денежному обеспечению, размер которых зависит от вида награды. Известно, какие суммы доплат начисляют военным за награды в 2025 году.

Об этом говорится в материалах Группировки Объединенных сил в соцсети Facebook.

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Какие размеры доплат за государственные награды в 2025 году

Согласно действующему законодательству, военнослужащие получают дополнительные выплаты за орден княгини Ольги, орден "За мужество", орден Богдана Хмельницкого, а также за орден "Золотая Звезда". Последний считается самым высоким, поэтому предусмотрена выплата на самом большом уровне. Доплата зависит от минимальной заработной платы по состоянию на текущий год (8 тыс. грн).

Так, суммы доплаты к денежному обеспечению в зависимости от типа награды в 2025 году следующие:

  • за орден "Золотая Звезда" — в размере трех минимальных заработных плат (24 тыс. грн);
  • за орден Богдана Хмельницкого — в размере двух минимальных заработных плат (16 тыс. грн);
  • за орден "За мужество" и орден княгини Ольги — в размере одной минимальной заработной платы (8 тыс. грн).

Для родных погибших защитников выплачивают дополнительно по 8 тыс. грн ежемесячно. Речь идет о выплатах для родителей, жен (мужей) и детей до 23 лет, которые учатся или имеют инвалидность.

Как военным назначают выплаты за награды

Доплаты за награды гражданам не назначают автоматически. Для того, чтобы начать получать дополнительные выплаты, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Нужно подготовить соответствующее заявление, а также пакет документов. А именно:

  • паспорт гражданина;
  • документы о наградах и участии в защите страны;
  • свидетельство о смерти, браке, рождении (для родных погибших).

"Важно: эти выплаты начисляют независимо от пенсии или других выплат", — отметили в Группировке Объединенных сил.

Ранее мы писали о том, какие виды выплат предусмотрены для военных, освобожденных из плена. В 2025 году, в частности, военнослужащим предоставляют помощь в 100 тыс. грн.

Также сообщали о том, какие действуют правила начисления премий военным в ВСУ в 2025 году. Кроме того, назвали случаи, когда в армии грозит сокращение суммы или вообще лишение премии.

зарплаты ВСУ деньги военные военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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