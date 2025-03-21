Ночная работа 2025 — на какие доплаты можно рассчитывать украинцам

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинских бюджетных учреждениях предусмотрены стимулирующие доплаты и надбавки к должностным окладам, которые могут в определенной степени увеличивать заработок работников. В частности, существует доплата за работу в ночное время, что имеет свои особенности в 2025 году.

Это прописано в статье 108 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

Читайте также:

Правила доплаты за ночную работу в 2025 году

Согласно нормам КЗоТ, гражданам, которым приходится выполнять должностные обязанности в ночной период суток, предусмотрена дополнительная сумма средств за такой характер работы.

Соответствующая доплата должна устанавливаться за каждый час ночной работы, а именно с 10 вечера до 6 утра. Однако размер такой выплаты имеет свои ограничения.

Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, который предусматривает генеральное или отраслевое соглашения.

Конкретные размеры доплаты зафиксированы в коллективном договоре, утвержденном руководителем бюджетного учреждения и согласованном профсоюзом. В нем должен быть перечень должностей работников, привлеченных к работе в ночное время.

Граничные пределы доплаты за ночной труд

В Кодексе законов о труде прописаны граничные пределы доплаты за каждый час работы в ночное время для работников. А именно:

не менее 20% тарифной ставки (должностного оклада);

не выше 40% часовой тарифной ставки (должностного оклада).

В качестве примера, если человек работает в медицинском учреждении, то соответствующий вопрос регулирует приказ № 308/519 "Об упорядочении условий оплаты труда работников заведений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения". Согласно ему, доплата составляет 35%. Те, кто работают в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии для новорожденных детей, а также в родильных отделениях, предусмотрены доплаты в 50% должностного оклада.

Доплата за работу в ночное время работников заведений образования составляет 40% должностного оклада (ставки заработной платы).

Выплату дополнительных средств за ночное время должны осуществлять ежемесячно, независимо от учетного периода.

Двойная оплата за ночную работу в праздничные дни не предусмотрена, ведь в 2025 году на фоне военного положения такие выходные отменены.

Напомним, во время войны части работников запрещено расторгать трудовые договоры по собственному желанию. Речь идет об общественно полезных работах, которые считаются видом временной трудовой деятельности.

Также сообщали, что гражданам могут выплачивать различные премии. В 2025 году такие выплаты для стимулирования и за успешную трудовую деятельность имеют свои особенности исчисления.