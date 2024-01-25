Пенсии в Украине вырастут — где возьмут деньги на индексацию

Женщина пенсионного возраста. Фото: msp.gov.ua

В Украине в марте 2024 года ожидается масштабная индексация пенсий, в результате которой у многих граждан существенно возрастут выплаты. В правительстве сообщили, хватит ли средств на такие планы.

Об этом рассказали СМИ в Министерстве социальной политики Украины.

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Финансирование повышения пенсий в 2024 году

Как отметила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, деньги на индексацию пенсий в 2024 году предусмотрены в государственном бюджете. Однако в случае нехватки будут сокращать дополнительные программы социальных выплат и различные "привилегии". В целом объема средств на основные расходы для граждан в государственной казне достаточно.

"Государственный бюджет уже принят — наш бюджет предусмотрен, в нем заложены средства для индексации пенсий... На пенсии, на социальные пособия для выживания мы деньги найдем", — подчеркнула глава ведомства.

Жолнович отметила, что, возможно, придется остановить финансирование санаторно-курортного лечения, поскольку еще есть "реабилитация". В то время как санатории являются более развлекательным форматом. Свернут финансирование еще каких-то дополнительных программ, не жизненно важных для граждан.

Также министр подчеркнула, что в последнее время количество получателей социальной помощи радикально возросло, учитывая это, планируют пересмотреть систему расходов, выделив приоритетом тех, для кого госвыплаты являются основным источником выживания. Будут искать и другие возможности сокращения выплат.

"Для кого-то это какая-то дополнительная выплата, например, решение судов о повышении пенсий для отдельных категорий людей — очевидно, эти расходы будут оставаться в очереди, а для тех расходов, которые являются первоочередными для выживания, это будут приоритетные расходы", — добавила Оксана Жолнович.

Ранее в правительстве сообщали, что при негативном сценарии международного финансирования в начале 2024 года индексации весной не проведут.

Как повысятся пенсии во время индексации

Ожидается, что конечный размер пенсий будет в определенной степени зависеть от прожиточного минимума, который в этом году повысился до 2,92 тыс. гривен.

Об окончательных суммах сейчас не говорят, ведь кроме формулы для индексации, базирующейся на статистических данных в прошлом году, расчет будет произведен с учетом возраста и стажа пенсионеров. В среднем пенсионная выплата должна вырасти на 13%.

В частности, пенсионеры, имеющие 7,69 тыс. гривен пенсии, получат доплату около 1 тыс. гривен.

Следует отметить, что в прошлом году средняя пенсия была на уровне 5,31 тыс. гривен, в 2024 году планируется повысить до 6 тыс. гривен.

Ранее в планах правительства было ввести "балльную систему", позволяющую гражданам с одинаковыми условиями выхода на пенсию получать одинаковую пенсию, а также иметь одинаковый уровень индексации.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине для того, чтобы получать пенсию, нужно иметь страховой стаж. Известно, будет ли в 2024 году выплачиваться пенсия, если у человека отсутствует стаж.

Ранее сообщалось, как пройти идентификацию для получения пенсии. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не лишиться своих пенсионных выплат. Во время этого процесса украинцам нужно будет ответить на несколько вопросов.