Зарплаты в ВСУ — кто получит право на доплату в 70 тыс. грн в июне

Украинские военные на построении. Фото: Генштаб ВСУ

В июне 2025 года украинские военнослужащие будут иметь право на выплату дополнительного единовременного денежного вознаграждения в 70 тыс. грн. Известно, кто именно из бойцов получит соответствующую выплату, ведь она имеет свои особенности назначения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Право на доплату в 70 тыс. грн в ВСУ в июне

Правительство ввело выплату единовременного вознаграждения в 70 тыс. грн в 2024 году в связи с необходимостью поддержки военнослужащих, на которых возложена обязанность выполнения особых задач непосредственно на линии соприкосновения с российской оккупационной армией или в ее тылу.

Согласно постановлению №419 Кабинета Министров от 12 апреля 2024 года, на вознаграждение в 70 тыс. грн смогут претендовать военные за каждый 30-дневный период выполнения боевых задач на линии соприкосновения.

Несмотря на то, что в правительственном постановлении соответствующая доплата названа "одноразовой", ее выплачивают многократно, если бойцы продолжают выполнять особые задачи.

Такую боевую выплату начисляют тем, кто непосредственно выполняет спецзадания на линии соприкосновения или в тылу:

за боевые (специальные) действия на линии боевого соприкосновения с вражескими силами на расстоянии выполнения задач воинской частью или подразделением первого эшелона обороны или наступления, контрнаступления, контратаки включительно до ротного опорного пункта;

на временно оккупированных территориях Украины российской армией;

на локациях фронта, расположенных между позициями Сил обороны и позициями вражеских войск;

на территории Российской Федерации (в частности, в Курской области).

Правила начисления боевой доплаты

Вознаграждение в 70 тыс. грн не является заменой боевой доплаты в 100 тыс. грн, а дополнительной выплатой.

Ее начисляют по накопительному механизму за каждые 30 дней выполнения спецзаданий. Если боец пробыл на передовой 15 дней в апреле и 15 дней в мае, то в июне будет иметь право на начисление такой суммы боевых. Если же в мае имел, например, 18 дней, то в июне все равно начислят 70 тыс. грн, тогда как три дня зачислят в следующую выплату. Такой подход будут применять каждый раз по 70 тыс. грн за каждые 30 дней спецзаданий, которые выполнил военный.

Назначение таких выплат происходит исключительно на основе подтверждения в виде боевого приказа, журнала боевых действий, или боевого донесения, и рапорта командира подразделения о том, что боец действительно выполнял соответствующие задачи.

В случае перевода военного в другую часть данные о количестве дней по выполнению боевых задач должны содержаться в приказе командира воинской части.

Ранее мы рассказывали, что в украинской армии предусмотрены денежные вознаграждения за уничтожение техники РФ. В зависимости от вида трофеев предусматривается вознаграждение в размере от 12 тыс. до 243 тыс. грн.

Также сообщалось о дополнительном виде ежемесячного денежного обеспечения военных ВСУ в виде премий. Их начисляют за личные взносы в результат военной службы.