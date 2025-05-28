Грошове забезпечення в ЗСУ — хто з військових отримає 243 тис. грн у червні

Виплати до 243 тис. грн у червні — хто з військових має право
Українським військовослужбовцям Збройних сил, які стоять на захисті країни від російської агресії, передбачена низка додаткових грошових винагород у червні 2025 року. Йдеться про шість основних видів відповідних доплат.
Це прописано у наказі №556 Міністерства оборони.
На які види додаткових винагород мають право бійці ЗСУ
Додаткові грошові винагороди в українській армії залежать від певних обставин. Під час призначення таких виплат враховують:
- вид діяльності військових;
- регіон несення військової служби;
- ступінь залученості до відсічі російської агресії.
Загалом, згідно з наказом "Про затвердження змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", передбачається надання шести ключових видів доплат до посадових окладів військових.
- Перший вид грошової винагороди у 100 тис. грн
Доплата у 100 тис. грн надається військовим за безпосередню боротьбу з ворогом на передовій. На неї мають право бійці, які здійснюють забезпечення заходів з нацбезпеки та оборони, відсічі та стримування російської агресії, на території їх проведення, зокрема на захопленій противником. Така виплата зберігається для родин полонених бійців, зниклих безвісти та у період лікування та реабілітації від поранень чи травм, отриманих через оборону країни.
- Другий вид додаткової доплати у 50 тис. грн
Сума у 50 тис. грн призначається військовослужбовцям, які виконують бойові завдання, перебуваючи у складі органів військових управлінь, штабів угруповань військ/штабів тактичних груп в пункті управління оперативно-стратегічного угруповання військ на певних територіях. Йдеться про службу у районах ведення бойових дій, якщо пункт здійснює виконання оперативного управління частинами військ. Такий список органів військового управління має затверджувати Головнокомандувач Збройних сил або начальник Генерального штабу.
- Третій вид винагороди у 30 тис. грн
Доплату у 30 тис. грн надають військовослужбовцям за виконання бойових або спецзавдань в рамках бойових наказів. Йдеться про:
- бійців, які несуть службу у складі угруповань військ Сил оборони країни, резерву Головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу, що управляють угрупованнями військ (сил);
- військовослужбовців з числа протиповітряного "закриття неба" та наземної оборони обєктів критичної інфраструктури, згідно з бойовими розпорядженнями;
- військових зі всебічного забезпечення угруповань військ на території проведення бойових дій, згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.
- Четвертий вид доплати у 70 тис. грн
Додаткову виплату у 70 тис. грн нараховують військовим, які беруть участь у бойових діях на фронті або ж виконують завдання у тилу ворога.
При цьому така доплата не унеможливлює отримання 100 тис. грн додаткової винагороди бійцями за виконання певних бойових завдань.
- П’ятий вид винагороди від 15 тис. до 30 тис. грн
Доплати до окладів від 15 тис. до 30 тис. грн надаються інструкторам у навчальних військових частинах.
- Шостий вид доплати від 8 тис. до 20,1 тис. грн
Такий вид винагороди надають курсантам військових вищих навчальних закладів. Базовий розмір грошового забезпечення курсантів становить 8 тис. грн. Для відмінників випускного курсу та тим, хто проходить стажування, надають 20,1 тис. грн.
Решта доплат в українській армії
Окрім того, передбачені грошові винагороди за знищення ворожої військової техніки. Залежно від виду трофейної російської техніки передбачається винагорода у розмірі від 12 до 243 тис. грн.
Зокрема, додаткова виплата за знищення корабля становить 243,6 тис. грн, а ліквідація бойового літака — 121,8 тис. грн.
Нагадаємо, що премії є також додатковим видом щомісячного грошового забезпечення військових ЗСУ. Їх нараховують відповідно до особистого внеску у результат служби.
Також ми повідомляли про те, як військовим можна отримати компенсації за недораховані зарплати. Середня сума недоплати залежить від посади та зання, тарифного коефіцієнта.
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