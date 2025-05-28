Грошове забезпечення в ЗСУ — хто з військових отримає 243 тис. грн у червні

Українські військові на фронті. Фото: 5 ОШБр

Українським військовослужбовцям Збройних сил, які стоять на захисті країни від російської агресії, передбачена низка додаткових грошових винагород у червні 2025 року. Йдеться про шість основних видів відповідних доплат.

Це прописано у наказі №556 Міністерства оборони.

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Додаткові грошові винагороди в українській армії залежать від певних обставин. Під час призначення таких виплат враховують:

вид діяльності військових;

регіон несення військової служби;

ступінь залученості до відсічі російської агресії.

Загалом, згідно з наказом "Про затвердження змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", передбачається надання шести ключових видів доплат до посадових окладів військових.

Перший вид грошової винагороди у 100 тис. грн

Доплата у 100 тис. грн надається військовим за безпосередню боротьбу з ворогом на передовій. На неї мають право бійці, які здійснюють забезпечення заходів з нацбезпеки та оборони, відсічі та стримування російської агресії, на території їх проведення, зокрема на захопленій противником. Така виплата зберігається для родин полонених бійців, зниклих безвісти та у період лікування та реабілітації від поранень чи травм, отриманих через оборону країни.

Другий вид додаткової доплати у 50 тис. грн

Сума у 50 тис. грн призначається військовослужбовцям, які виконують бойові завдання, перебуваючи у складі органів військових управлінь, штабів угруповань військ/штабів тактичних груп в пункті управління оперативно-стратегічного угруповання військ на певних територіях. Йдеться про службу у районах ведення бойових дій, якщо пункт здійснює виконання оперативного управління частинами військ. Такий список органів військового управління має затверджувати Головнокомандувач Збройних сил або начальник Генерального штабу.

Третій вид винагороди у 30 тис. грн

Доплату у 30 тис. грн надають військовослужбовцям за виконання бойових або спецзавдань в рамках бойових наказів. Йдеться про:

бійців, які несуть службу у складі угруповань військ Сил оборони країни, резерву Головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу, що управляють угрупованнями військ (сил);

військовослужбовців з числа протиповітряного "закриття неба" та наземної оборони обєктів критичної інфраструктури, згідно з бойовими розпорядженнями;

військових зі всебічного забезпечення угруповань військ на території проведення бойових дій, згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

Четвертий вид доплати у 70 тис. грн

Додаткову виплату у 70 тис. грн нараховують військовим, які беруть участь у бойових діях на фронті або ж виконують завдання у тилу ворога.

При цьому така доплата не унеможливлює отримання 100 тис. грн додаткової винагороди бійцями за виконання певних бойових завдань.

П’ятий вид винагороди від 15 тис. до 30 тис. грн

Доплати до окладів від 15 тис. до 30 тис. грн надаються інструкторам у навчальних військових частинах.

Шостий вид доплати від 8 тис. до 20,1 тис. грн

Такий вид винагороди надають курсантам військових вищих навчальних закладів. Базовий розмір грошового забезпечення курсантів становить 8 тис. грн. Для відмінників випускного курсу та тим, хто проходить стажування, надають 20,1 тис. грн.

Доплати до окладів. Джерело: Міноборони

Решта доплат в українській армії

Окрім того, передбачені грошові винагороди за знищення ворожої військової техніки. Залежно від виду трофейної російської техніки передбачається винагорода у розмірі від 12 до 243 тис. грн.

Зокрема, додаткова виплата за знищення корабля становить 243,6 тис. грн, а ліквідація бойового літака — 121,8 тис. грн.

Доплати за знищення техніки. Джерело: Міноборони

Нагадаємо, що премії є також додатковим видом щомісячного грошового забезпечення військових ЗСУ. Їх нараховують відповідно до особистого внеску у результат служби.

Також ми повідомляли про те, як військовим можна отримати компенсації за недораховані зарплати. Середня сума недоплати залежить від посади та зання, тарифного коефіцієнта.