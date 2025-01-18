Доплаты к пенсии в 2025 году — кто из украинцев получит

Пожилая женщина в вагоне поезда. Фото: УНИАН

Некоторым украинским пенсионерам в 2025 году будут доплачивать более двух тысяч гривен к основной пенсии. Однако начисления доступны не всем пожилым гражданам.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как объснили в госструктуре, 2 361 грн в этом году будут доплачивать неработающим пенсионерам за постоянное проживание в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения.

Отмечается, что пенсионерам, которые хотят получать выплату, нужно подтвердить что:

они проживали или работали в зоне безусловного отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года;

получили статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.

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Право на досрочные выплаты имеют женщины в возрасте 50 лет, если они воспитывали лицо по инвалидности с детства. Кроме того, ей нужно приобрести минимум 15 лет страхового стажа.

Ранее мы рассказывали, какие страны мира заботятся о пенсионерах. Так, лучшими странами для жизни пожилых людей являются Панама, Португалия, Коста-Рика, Мексика, Франция.

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