Доплата до 40% от минимальной пенсии: кто и как может оформить

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Украинское пенсионное законодательство предусматривает широкий спектр надбавок к выплатам пожилым гражданам, некоторые из которых назначаются автоматически, а для получения других требуется личное обращение и предоставление отдельных документов. Известно, кто из украинцев может оформить надбавку к базовой выплате в размере 40% от минимальной пенсии.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто имеет право на надбавку к пенсии в размере 40% в 2026 году

По данным ПФУ, люди солидного возраста, имеющие проблемы со здоровьем и проживающие в одиночестве, могут оформить дополнительную государственную поддержку. Вопрос выплат для таких категорий граждан регулирует закон № 1727-IV "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Нормы соответствующего закона требуют соблюдения нескольких условий для получения права на "помощь по уходу".

Государство предоставляет дополнительную поддержку тем гражданам, которые соответствуют сразу нескольким требованиям:

человек достиг возрастного рубежа в 80 лет;

оформлена пенсия по возрасту;

проживает в одиночестве, не имеет родственников, обязанных оказывать помощь;

имеется медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии о том, что состояние здоровья требует регулярного постороннего ухода.

В 2026 году размер помощи составляет 40% от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного на 1 января календарного года.

В начале года прожиточный минимум повысился до 2 595 грн, поэтому доплата на уход для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет выросла до 1 038 гривен в месяц. В 2025 году показатель был не меньшем уровне, поэтому ежемесячная надбавка составляла 944 грн.

Правила оформления дополнительных выплат

Соответствующую доплату не назначают автоматически, поэтому пенсионеру необходимо самостоятельно выполнить все вышеуказанные пункты, чтобы получить основание для начисления денег со стороны ПФУ.

Для оформления пособия необходимо в первую очередь обратиться в больницу, а после получения медицинского заключения явиться в Пенсионный фонд. Там нужно подать заявление и документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку о необходимости постоянного ухода;

справку из ПФУ об отсутствии другой помощи.

Еще Новини.LIVE рассказывали, за что обещают надбавку к пенсии от 23% до 35% в 2026 году. Речь идет о начислении выплат за особые заслуги перед страной, которые устанавливаются за выдающиеся героические поступки или трудовые достижения. В этом году показатель прожиточного минимума вырос, поэтому суммы надбавок теперь составляют: от 597 до 908 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому из украинцев гарантируют повышенную минимальную пенсию в размере 12 800 грн. Соответствующая пенсионная помощь предоставляется каждому нетрудоспособному члену семьи. Также в ПФУ сообщили, как оформить повышенную пенсию, и обнародовали список необходимых документов.