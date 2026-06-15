Доллар резко дешевеет: что происходит на мировом рынке и чего ожидать украинцам

Вывеска «Обмен валют», мужчина в переходе, доллары. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Доллар быстро теряет позиции на мировых рынках. Американская валюта подешевела до минимума за последние десять дней. Причиной стало сообщение о том, что конфликт между США и Ираном может вскоре завершиться.

О том, что происходит на мировом валютном рынке, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Почему доллар падает

Традиционно во время любых войн, затяжных кризисов или политических скандалов бизнес пытается переводить капитал в американскую валюту. Доллар давно считается самым безопасным активом.

Однако сейчас ситуация противоположная. Как только появился шанс на мирное урегулирование, спрос на валюту США заметно просел.

Обе стороны уже согласовали основные условия будущего договора. Подписание официального меморандума ожидается 19 июня в Швейцарии. Этот шаг позволит полностью снять американскую блокаду с Ирана и откроет Ормузский пролив.

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Что происходит с нефтью

Ожидание мира мгновенно обрушило нефтяные котировки. Сырье марки Brent подешевело более чем на 4%, опустившись до 83,82 доллара за баррель.

Трейдеры рассчитывают, что угроза срыва поставок топлива с Ближнего Востока теперь полностью исчезнет.

Как ведут себя евро и другие валюты

Пока доллар падал, евро и британский фунт стерлингов, наоборот, пошли вверх. Европейская валюта прибавила полпроцента и закрепилась на отметке 1,1622 доллара. Фунт тоже подрос на 0,4% — до 1,3459 доллара.

Параллельно укрепились австралийский и новозеландский доллары. Их обычно активно покупают именно тогда, когда мировая ситуация стабилизируется.

Специальный индекс, оценивающий силу доллара по отношению к корзине основных валют планеты, просел до 99,395 пункта. Для июня это самый низкий результат.

Чего ожидать в ближайшее время

Рыночный стратег компании ATFX Global Ник Твидейл предполагает, что в ближайшее время американская валюта может еще немного потерять в весе.

Сейчас финансовый мир внимательно следит за каждым шагом Вашингтона и Тегерана. Все хотят увидеть точные сроки, когда танкеры с нефтью начнут свободно проходить через пролив.

Однако аналитик уверен, что слишком резких обвалов или скачков курса ждать все же не стоит.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине курс гривны формально привязан к доллару США, а все остальные валюты рассчитываются через кросс-курсы. В то же время эксперты отмечают, что из-за изменений во внешней торговле и связей с ЕС Нацбанк все больше ориентируется на евро, даже несмотря на официальную привязку к доллару.

Также Новини.LIVE писали, чего ожидать от курса евро в июне. Европейская валюта остается довольно стабильной и существенных колебаний не ожидается — движение в пределах примерно 20 копеек. На евро влияют мировые валютные тренды, в частности изменения соотношения доллара к евро. Из-за этого возможны небольшие колебания вниз, но без резких изменений.