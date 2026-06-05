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Главная Финансы Доллар сломал все каноны черного рынка: как изменился курс валюты

Доллар сломал все каноны черного рынка: как изменился курс валюты

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 15:59
Доллар на черном рынке изменил привычный сценарий: курс валюты 5 июня
Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 5 июня, Национальный банк Украины повысил курс доллара на 0,03 грн — до 44,3793 грн/долл. В то же время финансовые учреждения снизили стоимость американской валюты. В продаже в банках доллар подешевел до 44,575 грн (-0,01 грн). Курс покупки снизился до 44,095 грн/долл. — на 0,03 грн.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит валюта у частников.

Курс доллара на черном рынке

Обычно в конце рабочей недели наблюдается повышенное предложение валюты — люди перед выходными продают больше долларов, чем в будние дни. Черный рынок реагирует соответственно — курс покупки идет вниз.

Однако, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин", в пятницу, 5 июня, привычный сценарий не сработал. До 8:00 курс держался на отметках 44,30 грн/долл. в продаже и 44,19 грн/долл. в покупке.

Затем американская валюта начала дорожать, при этом только в покупке. В полдень частники предлагали доллары так же по 44,30 грн, а принимали валюту уже по 44,20 грн/долл.

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Курс доллара на черном рынке 5 июня. Фото: скриншот

 

Что будет с курсом доллара в Украине до конца года

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE рассказал, что, по его мнению, до конца 2026 года курс доллара может подняться до 47 гривен. Такой прогноз он связывает с пересмотром Национальным банком инфляционных ожиданий, которые были повышены до 9,7%.

В то же время дальнейшая динамика валютного рынка в значительной степени будет зависеть от международной финансовой помощи и регулярности ее поступления.

По словам эксперта, текущее ослабление гривны во многом обусловлено политикой НБУ, который остается основным продавцом валюты на межбанковском рынке.

При таких условиях регулятор вынужден постепенно корректировать курс, учитывая усиление макроэкономических рисков, вызовы в энергетическом секторе, ситуацию с экспортом, ценами на топливо и общее инфляционное давление.

"В условиях глобальной неопределенности доллар усиливается на мировых рынках. Очень много валют девальвируют по отношению к доллару. И держать железобетонную гривну будет вершиной бессмысленности. Это правильная политика во время войны, если есть достаточные валютные резервы", — отметил Алексей Кущ.

Он также предостерег, что задержка международного финансирования, сокращение его объемов или отказ от запланированной поддержки могут ускорить девальвационные процессы. При таком сценарии курс американской валюты способен вырасти до 50 гривен и даже превысить этот уровень.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, стоит ли украинцам сейчас скупать доллары. Эксперт назвал три сценария, которые возможны на валютном рынке в 2026 году. Даже при негативных прогнозах ослабление гривны будет незначительным.

Также Новини.LIVE писали, сколько денег стоит откладывать украинцам. Финансисты советуют создавать так называемую финансовую подушку безопасности. Речь идет о запасе средств, который поможет пережить трудные времена, не влезая в долги и кредиты.

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курс доллара доллар черный рынок
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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