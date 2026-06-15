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Головна Фінанси Долар змінив траєкторію: чого чекати власникам валютних заощаджень

Долар змінив траєкторію: чого чекати власникам валютних заощаджень

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 15:50
Долар різко дешевшає: що відбувається на світовому ринку та чого чекати українцям
Вивіска "Обмін валют", чоловік у переході, долари. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Долар швидко втрачає позиції на світових майданчиках. Американська валюта подешевшала до мінімуму за останні десять днів.  Причиною стала звістка про те, що конфлікт між США та Іраном може незабаром завершитися.

Що відбувається на світовому валютному ринку, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Чому долар падає

Традиційно під час будь-яких воєн, затяжних криз чи політичних скандалів бізнес намагається переводити капітали в американські гроші. Долар давно вважають найбезпечнішим активом.

Однак зараз ситуація протилежна.  Щойно з'явився шанс на мирне врегулювання, попит на валюту США помітно просів.

Обидві сторони вже узгодили основні умови майбутнього договору. Підписання офіційного меморандуму очікується 19 червня у Швейцарії. Цей крок дозволить повністю зняти американську блокаду з Ірану та відкриє Ормузьку протоку. 

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Що відбувається з нафтою

Очікування миру миттєво обвалило нафтові котирування. Сировина марки Brent подешевшала більш ніж на 4%, опустившись до 83,82 долара за барель.

Трейдери розраховують, що загроза зриву поставок палива з Близького Сходу тепер повністю зникне.

Як поводяться євро та інша валюта

Поки долар падав, євро та британський фунт стерлінгів навпаки пішли вгору. Європейська валюта додала пів відсотка і закріпилася на позначці 1,1622 долара. Фунт теж підріс на 0,4% — до 1,3459 долара.

Паралельно зміцнилися австралійський та новозеландський долари. Їх зазвичай активно купують саме тоді, коли світова ситуація стабілізується.

Спеціальний індекс, який оцінює силу долара проти кошика головних валют планети, просів до 99,395 пункту. Для червня це найнижчий результат.

Чого чекати найближчим часом

Ринковий стратег компанії ATFX Global Нік Твідейл припускає, що найближчим часом американські гроші можуть ще трохи втратити у вазі.

Зараз фінансовий світ уважно спостерігає за кожним кроком Вашингтона та Тегерана. Усі хочуть побачити точні терміни, коли танкери з нафтою почнуть вільно ходити через протоку.

Проте аналітик упевнений, що надто різких обвалів чи стрибків курсу чекати все ж не варто.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні курс гривні формально прив’язаний до долара США, а всі інші валюти рахуються через крос-курси. Водночас експерти зазначають, що через зміни у зовнішній торгівлі та зв’язки з ЄС Нацбанк дедалі більше орієнтується на євро, навіть попри офіційну прив’язку до долара.

Також Новини.LIVE писали, чого чекати від курсу євро у червні. Європейська валюта залишається доволі стабільною і суттєвих коливань не очікується — рух у межах приблизно 20 копійок. На євро впливають світові валютні тренди, зокрема зміни співвідношення долара до євро. Через це можливі невеликі коливання вниз, але без різких змін.

курс долара курс євро долар нафта трейдери обмін валют
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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