Долар на чорному ринку змінив звичний сценарій: курс валюти 5 червня

Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 5 червня, Національний банк України підвищив курс долара на 0,03 грн — до 44,3793 грн/дол. Водночас фінансові установи знизили вартість американської валюти. У продажу в банках долар подешевшав до 44,575 грн (-0,01 грн). Курс купівлі знизився до 44,095 грн/дол. — на 0,03 грн.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує валюта у приватників.

Курс долара на чорному ринку

Зазвичай наприкінці робочого тижня спостерігається підвищена пропозиція валюти — люди перед вихідними продають більше доларів, ніж у будні дні. Чорний ринок реагує відповідно — курс купівлі йде донизу.

Проте, як свідчать дані сервісу "Мінфін", у п’ятницю, 5 червня, звичний сценарій не спрацював. До 8:00 курс тримався на позначках 44,30 грн/дол. у продажу та 44,19 грн/дол. у купівлі.

Потім американська валюта почала дорожчати, при цьому лише у купівлі. Опівдні приватники пропонували долари так само по 44,30 грн, а приймали валюту вже по 44,20 грн/дол.

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Що буде з курсом долара в Україні до кінця року

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE розповів, що, на його думку, до кінця 2026 року курс долара може піднятися до 47 гривень. Такий прогноз він пов’язує з переглядом Національним банком інфляційних очікувань, які були підвищені до 9,7%.

Водночас подальша динаміка валютного ринку значною мірою залежатиме від міжнародної фінансової допомоги та регулярності її надходження.

За словами експерта, поточне послаблення гривні багато в чому зумовлене політикою НБУ, який залишається основним продавцем валюти на міжбанківському ринку.

За таких умов регулятор змушений поступово коригувати курс, враховуючи посилення макроекономічних ризиків, виклики в енергетичному секторі, ситуацію з експортом, цінами на паливо та загальний інфляційний тиск.

"В умовах глобальної невизначеності долар посилюється на світових ринках. Дуже багато валют девальвують по відношенню до долара. І тримати залізобетонну гривню буде вершиною безглуздя. Це правильна політика під час війни, якщо є достатні валютні резерви", — зазначив Олексій Кущ.

Він також застеріг, що затримка міжнародного фінансування, скорочення його обсягів або відмова від запланованої підтримки можуть прискорити девальваційні процеси. За такого сценарію курс американської валюти здатен зрости до 50 гривень і навіть перевищити цей рівень.

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