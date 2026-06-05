Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Долар зламав усі канони чорного ринку: як змінився курс валюти

Долар зламав усі канони чорного ринку: як змінився курс валюти

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 15:59
Долар на чорному ринку змінив звичний сценарій: курс валюти 5 червня
Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 5 червня, Національний банк України підвищив курс долара на 0,03 грн — до 44,3793 грн/дол. Водночас фінансові установи знизили вартість американської валюти. У продажу в банках долар подешевшав до 44,575 грн (-0,01 грн). Курс купівлі знизився до 44,095 грн/дол. — на 0,03 грн.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує валюта у приватників.

Курс долара на чорному ринку

Зазвичай наприкінці робочого тижня спостерігається підвищена пропозиція валюти — люди перед вихідними продають більше доларів, ніж у будні дні. Чорний ринок реагує відповідно — курс купівлі йде донизу. 

Проте, як свідчать дані сервісу "Мінфін", у п’ятницю, 5 червня, звичний сценарій не спрацював. До 8:00 курс тримався на позначках 44,30 грн/дол. у продажу та 44,19 грн/дол. у купівлі. 

Потім американська валюта почала дорожчати, при цьому лише у купівлі. Опівдні приватники пропонували долари так само по 44,30 грн, а приймали валюту вже по 44,20 грн/дол.

Читайте також:
Курс
Курс долара на чорному ринку 5 червня. Фото: скриншот

 

Що буде з курсом долара в Україні до кінця року

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE розповів, що, на його думку, до кінця 2026 року курс долара може піднятися до 47 гривень. Такий прогноз він пов’язує з переглядом Національним банком інфляційних очікувань, які були підвищені до 9,7%.

Водночас подальша динаміка валютного ринку значною мірою залежатиме від міжнародної фінансової допомоги та регулярності її надходження.

За словами експерта, поточне послаблення гривні багато в чому зумовлене політикою НБУ, який залишається основним продавцем валюти на міжбанківському ринку.

За таких умов регулятор змушений поступово коригувати курс, враховуючи посилення макроекономічних ризиків, виклики в енергетичному секторі, ситуацію з експортом, цінами на паливо та загальний інфляційний тиск.

"В умовах глобальної невизначеності долар посилюється на світових ринках. Дуже багато валют девальвують по відношенню до долара. І тримати залізобетонну гривню буде вершиною безглуздя. Це правильна політика під час війни, якщо є достатні валютні резерви", — зазначив Олексій Кущ.

Він також застеріг, що затримка міжнародного фінансування, скорочення його обсягів або відмова від запланованої підтримки можуть прискорити девальваційні процеси. За такого сценарію курс американської валюти здатен зрости до 50 гривень і навіть перевищити цей рівень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи варто українцям зараз скуповувати долари. Експерт назвав три сценарії, які можливі на валютному ринку у 2026 році. Навіть за негативних прогнозів послаблення гривні буде незначним. 

Також Новини.LIVE писали, скільки грошей варто відкладати українцям. Фінансисти радять створювати так звану фінансову подушку безпеки. Йдеться про запас коштів, який допоможе пережити скрутні часи, не влізаючи в борги та кредити.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс долара долар чорний ринок
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації