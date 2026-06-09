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Главная Финансы Доллар резко вырос: как изменился курс валюты на черном рынке

Доллар резко вырос: как изменился курс валюты на черном рынке

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 16:23
Доллар на черном рынке бьет рекорд: по какому курсу обменивают валюту 9 июня
Пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Вторник, 9 июня, принес украинцам новый курс доллара. Нацбанк повысил курс американской валюты на 0,15 грн до 44,5129 грн/долл. В большинстве банков доллар продают по цене свыше 45,0 грн. Средняя стоимость валюты в банках составила 44,95 грн/долл. при продаже и 44,45 грн/долл. при покупке, что на 0,26 грн и 0,25 грн больше, чем днем ранее соответственно.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу предлагают валюту на наличном рынке.

Сколько стоит доллар у частников

Как свидетельствует статистика на сайте "Минфина", ситуация на черном рынке соответствует общим валютным тенденциям в стране. Еще утром во вторник, 9 июня, доллар у частников можно было купить по 44,55 грн, а продать по 44,40 грн. Но уже в 10:00 ситуация резко изменилась и доллар подорожал на 0,02 грн как при продаже, так и при покупке.

В полдень курс вырос до 44,79 грн/долл. при продаже и 44,56 грн при покупке. Около 15:00 валюта стоила 44,80 грн/долл. и 44,64 грн/долл. соответственно.

Курс
Курс доллара на черном рынке 9 июня. Фото: скриншот

К какому курсу доллара готовиться украинцам

Курс доллара в Украине до конца 2025 года может существенно вырасти и даже превысить отметку в 50 гривен, рассказал в комментарии Новини.LIVE главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный.

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Такое развитие событий возможно в случае ухудшения ситуации с безопасностью или сокращения международной финансовой поддержки, от которой сейчас в значительной степени зависит стабильность украинской экономики.

По его мнению, нынешняя относительная стабильность на валютном рынке во время полномасштабной войны является исключительным явлением, которое стало возможным благодаря эффективным действиям государственных институтов.

«Здесь можно только аплодировать Национальному банку и правительству, которые, несмотря на полномасштабную агрессию, умудряются поддерживать экономику в таком стабильном состоянии», — отметил он.

В то же время эксперт подчеркивает, что текущий курс гривны в значительной степени зависит от двух ключевых факторов — военной ситуации и регулярного поступления средств от международных партнеров.

По его словам, любое серьезное обострение на фронте может быстро отразиться на валютном рынке. В таком случае доллар может подорожать до 47-48 гривен.

Подобный сценарий возможен и при условии прекращения или существенного сокращения внешней финансовой помощи. Если Украина потеряет доступ к необходимым международным ресурсам, давление на гривну резко усилится, что может привести к еще более ощутимому росту курса американской валюты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, стоит ли покупать доллары в июне. Есть три сценария развития ситуации на валютном рынке. Эксперт рассказал, какой из них наиболее реален.

Также Новини.LIVE писали, будет ли дальнейшая девальвация гривны. Национальная валюта продолжает слабеть. Это происходит из-за подорожания нефти на мировых рынках и усиления глобальной инфляции.

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курс валют курс доллара черный рынок
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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