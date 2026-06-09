Долар на чорному ринку йде на рекорд: за яким курсом обмінюють валюту 9 червня

Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Вівторок, 9 червня, приніс українцям новий курс долара. Нацбанк підвищив вартість американської валюти на 0,15 грн до 44,5129 грн/дол. У більшості банків долар продають більш як по 45,0 грн. Середня вартість валюти в банках склала 44,95 грн/дол. у продажу та 44,45 грн/дол. у купівлі, що на 0,26 грн та 0,25 грн більше, ніж днем раніше відповідно.

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом пропонують валюту на готівковому ринку.

Скільки коштує долар у приватників

Як свідчить статистика на сайті "Мінфін", ситуація на чорному ринку відповідає загальним валютним тенденціям в країні. Ще зранку у вівторок, 9 червня, долар у приватників можна було купити по 44,55 грн, а продати по 44,40 грн. Але вже о 10:00 ситуація різко змінилася й долар подорожчав на 0,02 грн як у продажу, так і у купівлі.

Опівдні курс зріс до 44,79 грн/дол. у продажу та 44,56 грн. Близько 15:00 валюта коштувала 44,80 грн/дол. та 44,64 грн/дол. відповідно.

Курс долара на чорному ринку 9 червня. Фото: скриншот

До якого курсу долара готуватися українцям

Курс долара в Україні до кінця 2025 року може суттєво зрости й навіть перевищити позначку у 50 гривень, розповів у коментарі Новини.LIVE головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний.

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Такий розвиток подій можливий у разі погіршення безпекової ситуації або скорочення міжнародної фінансової підтримки, від якої нині значною мірою залежить стабільність української економіки.

На його думку, нинішня відносна стабільність на валютному ринку під час повномасштабної війни є винятковим явищем, яке стало можливим завдяки ефективним діям державних інституцій.

"Тут можна лише аплодувати Національному банку та уряду, які, попри повномасштабну агресію, примудряються підтримувати економіку в такому стабільному стані", — зазначив він.

Водночас експерт наголошує, що поточний курс гривні значною мірою залежить від двох ключових факторів — військової ситуації та регулярного надходження коштів від міжнародних партнерів.

За його словами, будь-яке серйозне загострення на фронті може швидко відобразитися на валютному ринку. У такому випадку долар здатен подорожчати до 47-48 гривень.

Подібний сценарій можливий і за умови припинення або суттєвого скорочення зовнішньої фінансової допомоги. Якщо Україна втратить доступ до необхідних міжнародних ресурсів, тиск на гривню різко посилиться, що може призвести до ще відчутнішого зростання курсу американської валюти.

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