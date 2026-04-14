Доллар на черном рынке продают по новому курсу: сколько стоит валюта

Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 14 апреля, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на 2 копейки до 43,4372 грн/долл. В то же время котировки в банках пошли вверх. Курс продажи американской валюты вырос на 6 копеек — до 43,79 грн/долл. В покупке доллара подорожал на 3 копейки до 43,275 грн.

Новини.LIVE рассказывают, что изменилось на черном рынке.

По какому курсу обменивают доллары частные лица

По данным мониторингового портала "Курс Украины", торговый день во вторник, 14 апреля, на черном рынке начался с курса 43,649 грн/долл. в продаже и 43,507 грн/долл. в покупке. В течение нескольких часов американская валюта дорожала, но после 11:00 курс начал падать.

Уже в полдень доллары можно было купить по 43,614 грн. При этом в покупке курс продолжал расти. Ближе к 15:00 снизились оба показателя. Продавали валюту по 43,607 грн/долл., а покупали по 43,504 грн.

Курс доллара на черном рынке 14 апреля



Каким будет курс доллара в Украине в дальнейшем

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в экспертной колонке для Новини.LIVE объяснил, что золотовалютные резервы Нацбанка позволяют регулятору и в дальнейшем влиять на валютный рынок и сдерживать колебания курса. Благодаря этому доллар, по его оценкам, может оставаться в пределах примерно 42-44 грн.

Читайте также:

Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от событий в мире. Если геополитическая напряженность ослабнет, курс, вероятно, стабилизируется вблизи 43-44 грн за доллар. Зато в случае новых международных потрясений гривна может ослабиться до следующего коридора — ориентировочно 44-46 грн за доллар.

Итак, по словам эксперта, в дальнейшем возможны два сценария: либо постепенное ослабление гривны, либо длительная стабилизация курса в новом диапазоне.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какие дни недели выгоднее покупать валюту. Курс доллара постоянно колеблется и может кардинально меняться даже в течение часа. Однако на валютном рынке все же можно отследить определенную закономерность.

Также Новини.LIVE писали, какую валюту выгоднее покупать украинцам. Уже в апреле аналитики прогнозируют повышенный спрос на американский доллар. Алексей Кущ объяснил, стоит ли следовать этому тренду.