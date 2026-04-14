Долар на чорному ринку продають за новим курсом: скільки коштує валюта

У вівторок, 14 квітня, Національний банк України знизив офіційний курс долара на 2 копійки до 43,4372 грн/дол. Водночас котирування в банках пішло вгору. Курс продажу американської валюти зріс на 6 копійок — до 43,79 грн/дол. У купівлі долар подорожчав на 3 копійки до 43,275 грн.

Новини.LIVE розповідають, що змінилося на чорному ринку.

За яким курсом обмінюють долари приватні особи

За даними моніторингового порталу "Курс України", торговий день у вівторок, 14 квітня, на чорному ринку почався з курсу 43,649 грн/дол. у продажу та 43,507 грн/дол. у купівлі. Протягом кількох годин американська валюта дорожчала, але після 11:00 курс почав падати.

Вже опівдні долари можна було купити по 43,614 грн. При цьому в купівлі курс продовжував зростати. Ближче до 15:00 знизилися обидва показники. Продавали валюту по 43,607 грн/дол., а купували по 43,504 грн.

Яким буде курс долара в Україні надалі

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в експертній колонці для Новини.LIVE пояснив, що золотовалютні резерви Нацбанку дають змогу регулятору й надалі впливати на валютний ринок і стримувати коливання курсу. Завдяки цьому долар, за його оцінками, може залишатися в межах приблизно 42–44 грн.

Подальший розвиток ситуації багато в чому залежатиме від подій у світі. Якщо геополітична напруженість послабиться, курс, ймовірно, стабілізується поблизу 43–44 грн за долар. Натомість у разі нових міжнародних потрясінь гривня може послабитися до наступного коридору — орієнтовно 44–46 грн за долар.

Отже, за словами експерта, надалі можливі два сценарії: або поступове ослаблення гривні, або тривала стабілізація курсу в новому діапазоні.

