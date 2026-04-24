Україна
Главная Финансы Доллар на черном рынке разыгрался: куда движется курс валюты

Доллар на черном рынке разыгрался: куда движется курс валюты

Дата публикации 24 апреля 2026 15:53
Доллар на черном рынке резко меняет направление: курс валюты 24 апреля
Человек держит доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Американская валюта в Украине продолжает дорожать. В пятницу, 24 апреля, Национальный банк повысил официальный курс доллара на пять копеек до 43,9412 грн/долл. Котировки в банках выросли до 44,20 грн/долл. в продаже и 43,70 грн/долл. в покупке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит валюта у частников.

Курс доллара на черном рынке

Статистика на портале "Курс Украины" свидетельствует, что на черном рынке в пятницу, 24 апреля, ситуация достаточно нестабильная и нетипичная как для последнего рабочего дня недели. Обычно накануне выходных частники снижают стоимость доллара из-за того, что многие люди меняют валюту.

Сегодня же курс очень резко колеблется в течение всего дня. Так, в 8:30 доллары можно было купить по 43,90 грн, а продать по 43,775 грн. Однако уже в 11:00 курс подскочил до 43,926 грн/долл. в продаже и 43,844 грн/долл. в покупке. Маржа при этом сузилась до восьми копеек, что является очень низким показателем.

После 14:30 доллар в продаже немного подешевел — до 43,924 грн. В то же время курс покупки вырос до 43,859 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот
Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Как отличить настоящие доллары от фальшивых

Оригинальная 100-долларовая банкнота нового образца, которая выпускается с 2013 года, имеет ряд характерных признаков, позволяющих отличить ее от подделки.

Прежде всего стоит обратить внимание на водяной знак справа от портрета Бенджамина Франклина — он становится заметным, если поднести купюру к свету, и повторяет основное изображение.

Также важным элементом является синяя защитная лента с 3D-эффектом: она не напечатана на поверхности, а встроена непосредственно в бумагу.

Справа от этой ленты расположен еще один защитный элемент — так называемый "колокольчик в чернильнице". Его цвет меняется в зависимости от угла наклона купюры: с медного на зеленый. Подобное свойство имеет и цифра "100" в правом нижнем углу лицевой стороны — при изменении угла обзора она также меняет оттенок.

Еще один признак подлинности — защитная нить, спрятанная внутри банкноты слева от портрета. Ее можно увидеть, если рассмотреть купюру на просвет. Кроме того, возле портрета есть микропечать — надпись "THE UNITED STATE OF AMERICA", которую можно прочитать только с помощью увеличения.

Не менее важное значение имеет и текстура бумаги. Доллары печатают на специальном материале, который является более плотным и имеет характерный "хрустящий" эффект. Если провести пальцем по поверхности, в частности по портрету или номиналу, ощущается легкий рельеф — это еще один признак того, что купюра настоящая.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы могут получить гранты до 3 000 долларов. Программу реализует Международная гуманитарная организация Mercy Corps, при содействии Фонда Говарда Г. Баффета. Она рассчитана на четыре категории граждан.

Также Новини.LIVE писали, что украинские семьи со статусом ВПЛ могут оформить денежную помощь в 300 долларов. Финансовая поддержка предусмотрена для лиц, которые приехали из опасных районов в течение последних 45 суток.

курс валют курс доллара черный рынок
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
