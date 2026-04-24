Долар на чорному рину різко змінює напрямок: курс валюти 24 квітня

Людина тримає долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Американська валюта в Україні продовжує дорожчати. У п’ятницю, 24 квітня, Національний банк підвищив офіційний курс долара на п’ять копійок до 43,9412 грн/дол. Котирування в банках зросли до 44,20 грн/дол. у продажу та 43,70 грн/дол. у купівлі.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує валюта у приватників.

Курс долара на чорному ринку

Статистика на порталі "Курс України" свідчить, що на чорному ринку у п’ятницю, 24 квітня, ситуація досить нестабільна та нетипова як для останнього робочого дня тижня. Зазвичай напередодні вихідних приватники знижують вартість долара через те, що багато людей міняють валюту.

Сьогодні ж курс дуже різко коливається протягом усього дня. Так, о 8:30 долари можна було купити по 43,90 грн, а продати по 43,775 грн. Проте вже об 11:00 курс підскочив до 43,926 грн/дол. у продажу та 43,844 грн/дол. у купівлі. Маржа при цьому звузилася до восьми копійок, що є дуже низьким показником.

Після 14:30 долар у продажу трохи подешевшав — до 43,924 грн. Водночас курс купівлі зріс до 43,859 грн/дол.

Читайте також:

Курс долара на чорному ринку 24 квітня. Фото: скриншот

Як відрізнити справжні долари від фальшивих

Оригінальна 100-доларова банкнота нового зразка, яку випускають із 2013 року, має низку характерних ознак, що дозволяють відрізнити її від підробки.

Передусім варто звернути увагу на водяний знак праворуч від портрета Бенджаміна Франкліна — він стає помітним, якщо піднести купюру до світла, і повторює основне зображення.

Також важливим елементом є синя захисна стрічка з 3D-ефектом: вона не надрукована на поверхні, а вбудована безпосередньо в папір.

Праворуч від цієї стрічки розташований ще один захисний елемент — так званий "дзвіночок у чорнильниці". Його колір змінюється залежно від кута нахилу купюри: з мідного на зелений. Подібну властивість має і цифра "100" у правому нижньому куті лицьового боку — при зміні кута огляду вона також змінює відтінок.

Ще одна ознака справжності — захисна нитка, захована всередині банкноти зліва від портрета. Її можна побачити, якщо розглянути купюру на просвіт. Крім того, біля портрета є мікродрук — напис "THE UNITED STATE OF AMERICA", який можна прочитати лише за допомогою збільшення.

Не менш важливе значення має і текстура паперу. Долари друкують на спеціальному матеріалі, який є щільнішим і має характерний "хрусткий" ефект. Якщо провести пальцем по поверхні, зокрема по портрету чи номіналу, відчувається легкий рельєф — це ще одна ознака того, що купюра справжня.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть отримати гранти до 3 000 доларів. Програму реалізує Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps, за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета. Вона розрахована на чотири категорії громадян.

Також Новини.LIVE писали, що українські родини зі статусом ВПО можуть оформити грошову допомогу у 300 доларів. Фінансова підтримка передбачена для осіб, які приїхали з небезпечних районів упродовж останніх 45 діб.