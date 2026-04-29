Курс доллара на черном рынке: как изменились прайсы частников 29 апреля

Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Официальный курс доллара в Украине в среду, 29 апреля, снизился на 2 копейки до 44,0735 грн/долл. В банках американская валюта стоит столько же, как и вчера — 44,29 грн/долл. в среднем в продаже и 43,80 грн/долл. в покупке.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу обменивают доллары частники.

Курс валюты на черном рынке

По данным сервиса "Минфин", частники почти до 10:00 в среду, 29 апреля, удерживали доллар на уровне 43,95 грн в продаже и 43,85 грн в покупке. После этого американская валюта начала терять в цене.

Курс продажи в полдень упал до 43,90 грн/долл., в покупке — до 43,81 грн/долл. После 14:00 валюта держалась на уровне 43,90 грн/долл. в продаже и 43,82 грн/долл. в покупке.

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Читайте также:

Чего ждать от курса доллара в дальнейшем

В апреле 2026 года официальный курс гривны к доллару колебался в пределах от 43,37 до 44,11 грн за доллар, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE. Только за три дня национальная валюта потеряла еще 48 копеек, что повлияло на позиции доллара в паре с евро — курс опустился до уровня 1,18 доллара за евро.

"Это сознательный выбор Национального банка. Возможно, они считают, что сейчас есть больше перспектив для выгодного зачисления в государственный бюджет европейского кредита в 90 млрд евро. Трудно спрогнозировать, что будет дальше, однако НБУ ориентируется на средний показатель 45 грн/долл. на конец 2026 года", — отметил он.

Эксперт не исключает, что девальвация гривны может усилиться и в течение ближайших месяцев достичь психологической отметки в 46 грн за доллар. В то же время ближе к концу года регулятор, вероятно, будет пытаться вернуть курс к ориентиру в 45 грн/долл., чтобы соответствовать ранее заложенным макропрогнозам.

В краткосрочной перспективе курс, скорее всего, будет оставаться в коридоре 43,80-44,15 грн за доллар. Однако нестабильная геополитическая ситуация может повлиять на валютный рынок и вызвать неожиданные колебания в Украине.

