Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доллар изменил направление: куда движется курс валюты на черном рынке

Доллар изменил направление: куда движется курс валюты на черном рынке

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 15:55
Курс доллара на черном рынке: как изменились прайсы частников 29 апреля
Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Официальный курс доллара в Украине в среду, 29 апреля, снизился на 2 копейки до 44,0735 грн/долл. В банках американская валюта стоит столько же, как и вчера — 44,29 грн/долл. в среднем в продаже и 43,80 грн/долл. в покупке.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу обменивают доллары частники.

Курс валюты на черном рынке

По данным сервиса "Минфин", частники почти до 10:00 в среду, 29 апреля, удерживали доллар на уровне 43,95 грн в продаже и 43,85 грн в покупке. После этого американская валюта начала терять в цене.

Курс продажи в полдень упал до 43,90 грн/долл., в покупке — до 43,81 грн/долл. После 14:00 валюта держалась на уровне 43,90 грн/долл. в продаже и 43,82 грн/долл. в покупке.

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

 

Чего ждать от курса доллара в дальнейшем

В апреле 2026 года официальный курс гривны к доллару колебался в пределах от 43,37 до 44,11 грн за доллар, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE. Только за три дня национальная валюта потеряла еще 48 копеек, что повлияло на позиции доллара в паре с евро — курс опустился до уровня 1,18 доллара за евро.

"Это сознательный выбор Национального банка. Возможно, они считают, что сейчас есть больше перспектив для выгодного зачисления в государственный бюджет европейского кредита в 90 млрд евро. Трудно спрогнозировать, что будет дальше, однако НБУ ориентируется на средний показатель 45 грн/долл. на конец 2026 года", — отметил он.

Эксперт не исключает, что девальвация гривны может усилиться и в течение ближайших месяцев достичь психологической отметки в 46 грн за доллар. В то же время ближе к концу года регулятор, вероятно, будет пытаться вернуть курс к ориентиру в 45 грн/долл., чтобы соответствовать ранее заложенным макропрогнозам.

В краткосрочной перспективе курс, скорее всего, будет оставаться в коридоре 43,80-44,15 грн за доллар. Однако нестабильная геополитическая ситуация может повлиять на валютный рынок и вызвать неожиданные колебания в Украине.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему курс доллара в Украине растет. Ослабление гривны вызвано не только рыночными факторами. В значительной степени это является следствием политики Нацбанка.

Также Новини.LIVE писали, какую валюту сейчас выгоднее покупать. Доллар начал существенно укрепляться относительно других мировых валют, тогда как евро начало дешеветь. Но на такую тенденцию надо грамотно реагировать.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации