Курс долара на чорному ринку: як змінилися прайси приватників 29 квітня

Люди біля пункту обміну валют.

Офіційний курс долара в Україні у середу, 29 квітня, знизився на 2 копійки до 44,0735 грн/дол. В банках американська валюта коштує стільки ж, як і вчора — 44,29 грн/дол. в середньому у продажі та 43,80 грн/дол. у купівлі.

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом обмінюють долари приватники.

Курс валюти на чорному ринку

За даними сервісу "Мінфін", приватники майже до 10:00 у середу, 29 квітня, втримували долар на рівні 43,95 грн у продажу та 43,85 грн у купівлі. Після цього американська валюта почала втрачати в ціні.

Курс продажу опівдні впав до 43,90 грн/дол., у купівлі — до 43,81 грн/дол. Після 14:00 валюта трималася на рівні 43,90 грн/дол.у продажу та 43,82 грн/дол. у купівлі.

Чого чекати від курсу долара надалі

У квітні 2026 року офіційний курс гривні до долара коливався в межах від 43,37 до 44,11 грн за долар, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE. Лише за три дні національна валюта втратила ще 48 копійок, що вплинуло на позиції долара в парі з євро — курс опустився до рівня 1,18 долара за євро.

"Це свідомий вибір Національного банку. Можливо, вони вважають, що зараз є більше перспектив для вигідного зарахування в державний бюджет європейського кредиту в 90 млрд євро. Важко спрогнозувати, що буде далі, однак НБУ орієнтується на середній показник 45 грн/дол. на кінець 2026 року", — зазначив він.

Експерт не виключає, що девальвація гривні може посилитися і впродовж найближчих місяців досягти психологічної позначки у 46 грн за долар. Водночас ближче до завершення року регулятор, ймовірно, намагатиметься повернути курс до орієнтира в 45 грн/дол., щоб відповідати раніше закладеним макропрогнозам.

У короткостроковій перспективі курс, найімовірніше, залишатиметься в коридорі 43,80–44,15 грн за долар. Однак нестабільна геополітична ситуація може вплинути на валютний ринок і спричинити несподівані коливання в Україні.

