Доллар держит черный рынок в тонусе: свежий курс валюты

Дата публикации 10 апреля 2026 15:59
Доллар на черном рынке нарушает правила: в какую сторону направляется курс валюты
Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины в пятницу, 10 апреля, снова переписал курс валют. Доллар подорожал на 9 копеек до 43,4653 грн. Котировки в банках выросли до 43,75 грн/долл. в продаже и 43,25 грн/долл. в покупке.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на черном рынке валют.

По какому курсу обменивают доллары частники

Обычно в конце недели доллар на черном рынке дешевеет. Ведь люди накануне выходных сдают много валюты

Однако в пятницу, 10 апреля, как свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Курс Украины" привычный сценарий не сработал. Торговый день частники начали с курса 43,554 грн/долл. в продаже и 43,428 грн/долл. в покупке.

Примерно до обеда доллар колебался в достаточно узком коридоре в продаже — 43,545-43,552 грн/долл. Динамика курса покупки была более резкой — 43,421-43,40 грн/долл.

После 12:00 котировки пошли вверх. Буквально за несколько часов курс в продаже подскочил до 43,560 грн/долл., в покупке — до 43,445 грн/долл.

Курс долара
Курс доллара на черном рынке 10 апреля. Фото: скриншот

Что будет с курсом доллара в Украине в дальнейшем

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в экспертной колонке для Новини.LIVE отмечает, что объем международных резервов Национального банка Украины дает регулятору достаточно возможностей для влияния на валютный рынок. Благодаря этому НБУ может и в дальнейшем сглаживать колебания и поддерживать курс доллара примерно в пределах 42-44 гривен.

Дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от внешних факторов, прежде всего от состояния мировой экономики и геополитической обстановки.

Если напряженность на международной арене уменьшится, курс доллара, вероятно, удержится вблизи 43-44 гривен. В то же время обострение глобальной нестабильности может привести к новому этапу ослабления гривны — тогда валютный курс может сместиться в диапазон 44-46 гривен за доллар.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему бюджетообразующей валютой в Украине является именно доллар. Эксперт объяснил, можно ли привязать курс к евро и какие последствия это будет иметь для экономики.

Также Новини.LIVE писали, какие доллары принимает для обмена государственный ПриватБанк. Могут ли в кассе отказаться от старых купюр.

курс валют курс доллара обмен валют
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
