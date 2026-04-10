Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Долар тримає чорний ринок в тонусі: свіжий курс валюти

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 15:59
Долар на чорному ринку порушує правила: у який бік прямує курс валюти
Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України у п’ятницю, 10 квітня, знову переписав курс валют. Долар подорожчав на 9 копійок до 43,4653 грн. Котирування в банках зросли до 43,75 грн/дол. у продажу та 43,25 грн/дол. у купівлі. 

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на чорному ринку валют. 

За яким курсом обмінюють долари приватники

Зазвичай наприкінці тижня долар на чорному ринку дешевшає. Адже люди напередодні вихідних здають багато валюти 

Проте у п’ятницю, 10 квітня, як свідчать дані моніторингового сервісу "Курс України" звичний сценарій не спрацював. Торговий день приватники почали з курсу 43,554 грн/дол. у продажу та 43,428 грн/дол. у купівлі. 

Приблизно до обіду долар коливався в досить вузькому коридорі у продажу — 43,545-43,552 грн/дол. Динаміка курсу купівлі була більш різкою — 43,421-43,40 грн/дол. 

Читайте також:

Після 12:00 котирування пішли вгору. Буквально за кілька годин курс у продажу підскочив до 43,560 грн/дол., у купівлі — до 43,445 грн/дол.

Курс долара
Курс долара на чорному ринку 10 квітня. Фото: скриншот

Що буде з курсом долара в Україні надалі

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в експертній колонці для Новини.LIVE зазначає, що обсяг міжнародних резервів Національного банку України дає регулятору достатньо можливостей для впливу на валютний ринок. Завдяки цьому НБУ може й надалі згладжувати коливання та підтримувати курс долара приблизно в межах 42–44 гривень.

Подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від зовнішніх чинників, насамперед від стану світової економіки та геополітичної обстановки. 

Якщо напруженість на міжнародній арені зменшиться, курс долара, ймовірно, утримається поблизу 43–44 гривень. Водночас загострення глобальної нестабільності може призвести до нового етапу послаблення гривні — тоді валютний курс може зміститися до діапазону 44–46 гривень за долар.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому бюджетоутворювальною валютою в Україні є саме долар. Експерт пояснив, чи можна прив’язати курс до євро та які наслідки це матиме для економіки. 

Також Новини.LIVE писали, які долари приймає для обміну державний ПриватБанк. Чи можуть в касі відмовитися від старих купюр.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс долара обмін валют
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації