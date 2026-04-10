Долар на чорному ринку порушує правила: у який бік прямує курс валюти

Долари в руках.

Національний банк України у п’ятницю, 10 квітня, знову переписав курс валют. Долар подорожчав на 9 копійок до 43,4653 грн. Котирування в банках зросли до 43,75 грн/дол. у продажу та 43,25 грн/дол. у купівлі.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на чорному ринку валют.

За яким курсом обмінюють долари приватники

Зазвичай наприкінці тижня долар на чорному ринку дешевшає. Адже люди напередодні вихідних здають багато валюти

Проте у п’ятницю, 10 квітня, як свідчать дані моніторингового сервісу "Курс України" звичний сценарій не спрацював. Торговий день приватники почали з курсу 43,554 грн/дол. у продажу та 43,428 грн/дол. у купівлі.

Приблизно до обіду долар коливався в досить вузькому коридорі у продажу — 43,545-43,552 грн/дол. Динаміка курсу купівлі була більш різкою — 43,421-43,40 грн/дол.

Після 12:00 котирування пішли вгору. Буквально за кілька годин курс у продажу підскочив до 43,560 грн/дол., у купівлі — до 43,445 грн/дол.

Курс долара на чорному ринку 10 квітня.

Що буде з курсом долара в Україні надалі

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в експертній колонці для Новини.LIVE зазначає, що обсяг міжнародних резервів Національного банку України дає регулятору достатньо можливостей для впливу на валютний ринок. Завдяки цьому НБУ може й надалі згладжувати коливання та підтримувати курс долара приблизно в межах 42–44 гривень.

Подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від зовнішніх чинників, насамперед від стану світової економіки та геополітичної обстановки.

Якщо напруженість на міжнародній арені зменшиться, курс долара, ймовірно, утримається поблизу 43–44 гривень. Водночас загострення глобальної нестабільності може призвести до нового етапу послаблення гривні — тоді валютний курс може зміститися до діапазону 44–46 гривень за долар.

